人民网记者 许维娜

党的二十大报告提出，“繁荣发展文化事业和文化产业”“坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，深化文化体制改革，完善文化经济政策”“健全现代文化产业体系和市场体系，实施重大文化产业项目带动战略”。

有专家指出，未来要以讲好中国故事为着力点，而金融在文化产业数字化战略实施以及文化产业高质量发展、文化事业繁荣方面都发挥着非常积极的重要作用。尤其是在数字时代，文化企业需要加大对优质内容及文化科技融合、创新的投入，需要更多资本投入、更灵活的金融工具组合。

实际上，作为文化产业发展的主体，大多数文化企业都是中小微企业，融资难、融资贵一直是制约其发展的“痛点”。为此，中央和地方先后出台了多项政策措施，要求扶持文化企业，助力文化产业高质量发展。

以四川为例，去年8月，四川省委宣传部、经济和信息化厅、财政厅联合印发了《四川省引导扶持文化企业发展六条措施》，其中就包括引导扶持企业持续健康发展的措施。

记者了解到，作为省管一级国有文化企业，四川文投集团聚焦文化主责主业，为文化产业发展持续赋能。2021年4月“天府文产贷”启动以来，该集团持续优化“天府文产贷”业务流程，升级更新线上平台，广泛宣传优惠政策。

数据显示，截至2022年底，“天府文产贷”信用贷款比例占比46%、民营企业获贷比例达90%，实现贷款加权年化平均利率4.01%、贷款补贴后实得利率2.4%。同时，“天府文产贷”搭建全流程线上平台，实现“当天申请、当天发放”的最快放贷速度。2022年末，平台完成有效注册企业462户，反馈满意度达100%。

记者进一步了解到，多家文化企业受到“天府文产贷”的支持。如：成都某公司获得1000万元贷款，得以举办“2022成都草莓音乐节”；自贡市某企业在第29届自贡国际恐龙灯会布展期间资金紧张，随后便获得300万元的贷款支持，顺利完成彩灯制作和布展。

四川文投相关负责人介绍，集团将继续深化“天府文产贷”推广，进一步提高服务质量，为更多中小微文化企业提供优质、高效、便捷的融资服务，为文化产业的繁荣发展作出更大贡献。

此外，四川文投集团增资控股的小额贷款公司，助力小微企业发展，不断强化信息技术支撑，创新产品结构，提升服务质效，为普惠金融注入持久动力。比如，为经营困难的企业增加“短、频、快”和信用类业务的占比，发挥金融科技优势，持续加大信息化建设投入，打造更智能、更便捷、更具温度的用户体验等。

有专家表示，作为国有文化企业，要坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，聚焦文化主责主业，践行国企责任担当，不断提升国有资本在文化产业领域的影响力、竞争力、带动力。

(责编：王连香、吕骞)

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