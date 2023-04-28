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2022年全国农民工总量增加311万人

2023年04月28日18:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月28日电（记者魏玉坤）国家统计局28日发布的2022年农民工监测调查报告显示，2022年全国农民工总量29562万人，比上年增加311万人，增长1.1%。

　　根据报告，2022年农民工平均年龄42.3岁，比上年提高0.6岁；大专及以上文化程度农民工所占比重比上年提高1.1个百分点。

　　报告显示，农民工月均收入平稳增长。2022年，农民工月均收入4615元，比上年增加183元，增长4.1%。其中，外出农民工月均收入5240元，比上年增加227元，增长4.5%；本地农民工月均收入4026元，比上年增加148元，增长3.8%。

　　根据报告，2022年进城农民工人均居住面积22.6平方米，比上年增加0.9平方米；进城农民工3岁至5岁随迁儿童入园率（含学前班）为91.1%，比上年提高2.9个百分点。入园儿童中，69.7%在公办幼儿园或普惠性民办幼儿园。

(责编：袁勃、胡永秋)
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