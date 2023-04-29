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扩容至17个城市 六部门部署2023年促进跨境贸易便利化专项行动

2023年04月29日16:28 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电（记者邹多为）为进一步打造优化口岸营商环境示范高地，促进全国口岸营商环境整体提升，海关总署日前会同国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、市场监管总局，部署动员在北京、天津、上海、重庆等12个省份17个城市集中开展为期5个月的2023年促进跨境贸易便利化专项行动。

具体来看，此次专项行动主要包括5方面19项措施：一是进一步深化“智慧口岸”建设和口岸数字化转型，包括支持各地加强“智慧口岸”建设和通关模式改革试点等5项措施；二是进一步支持外贸产业升级和新业态健康持续发展，包括推动加工贸易提档升级等4项措施；三是进一步提升跨境通关物流链供应链安全畅通水平，包括持续推进港航物流类作业环节单证无纸化和交接便利等4项措施；四是进一步规范和降低进出口环节合规费用，包括持续落实《清理规范海运口岸收费行动方案》等2项措施；五是进一步提升外贸经营主体获得感和满意度，包括协同推进企业“问题清零”、完善政府部门与商界沟通机制等4项措施。

据介绍，2022年跨境贸易便利化专项行动共有北京、天津、上海、重庆、杭州、宁波、广州、深圳、青岛、厦门等10个城市参与，已推出的10项改革创新举措均落实到位，各地各海关结合实际配套出台的501项“自选动作”也取得明显成效。在此基础上，今年参与城市继续扩容，将在北京、天津、上海、重庆、大连、宁波、厦门、青岛、深圳、石家庄、唐山、南京、无锡、杭州、广州、东莞、海口等17个重点口岸城市集中开展此次专项行动。

海关总署相关负责人表示，开展促进跨境贸易便利化专项行动，是对标国际先进水平，全力营造市场化、法治化、国际化一流口岸营商环境的重要举措。今年进一步将经济大省重点城市纳入先行先试范围，有助于提升专项行动影响力和实施成效。同时，随着这些改革创新举措落地生效，将进一步惠企利民，更好地服务外贸促稳提质。

(责编：卫嘉、白宇)
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