人民网北京4月29日电 （记者夏晓伦）4月28日，“百城万企”民企高校携手促就业行动在北京联合大学启动。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在现场动员部署会上表示，行动为大学生就业搭建更广阔的舞台、提供更丰富的机会。民营企业要高度重视高质量发展对于大学毕业生的迫切需求，为大学生在企业实现人生价值提供更加广阔的发展空间。各部门要切实认识到促进高校毕业生就业是贯彻落实党中央就业优先战略的政治任务、是推动民营经济高质量发展的现实所需、是保障和改善民生的关键之举，要以强烈的责任感、使命感、紧迫感推进“百城万企促就业”活动，促进高校毕业生就业良好顺意。

他强调，各方面要全力以赴、携手合作，形成共促高校毕业生就业的工作合力。政府、企业、高校等各方面要加强联动，综合施策，让更多岗位“活”起来，把更多毕业生“用”起来。

教育部党组书记、部长怀进鹏指出，做好高校毕业生就业，事关教育“国之大计、党之大计”落地，事关就业优先战略落实，事关为中国式现代化提供基础性、战略性的人才支撑。各地教育部门和各高校要扎实推进“民企高校携手促就业行动”，引导更多高校毕业生到民营企业就业。要着力促进政策落地，主动向民营企业宣传介绍系列优惠政策，使政策红利充分释放。要着力办好招聘活动，创造条件邀请民营企业进校招聘，用好国家大学生就业服务平台，深化线上线下招聘融合促进。要着力开展访企拓岗，坚持“走出去”和“请进来”相结合，挖掘更多就业岗位和机会。要着力提供“有温度”的指导帮扶，鼓励毕业生到民营企业去、到创新的岗位和最富挑战的市场领域去施展才华、实现价值。要着力推动供需更精准匹配，缓解就业结构性矛盾，深化高等教育供给侧改革，更好推进产教融合，调整优化专业结构。

他强调，当前，距毕业生离校不到3个月时间，各地教育部门和各高校要会同人社部门、工商联抓紧行动，强化责任落实，强化协同，做好正面宣传，确保活动实现预期目标。

人力资源社会保障部党组成员、副部长俞家栋表示，各级人社部门将高校毕业生就业工作作为重要政治任务，以实施高校毕业生等青年就业创业推进计划为抓手，将“民企高校携手促就业行动”作为重要内容，会同有关部门统筹推进，抓好政策落实、招聘支持、培训见习、权益维护、宣传引导，全力以赴促进高校毕业生就业。

“百城万企”民企高校携手促就业行动启动活动由全国工商联、教育部、人力资源社会保障部主办，北京市工商联、北京市教委、北京市人力资源社会保障局承办。活动包括现场动员部署会、校企供需对接会和人才招聘双选会等内容。

据悉，2022年5月27日，全国工商联与教育部共同启动了“民企高校携手促就业行动”。截至2022年底，已组织各省举办招聘活动4688场，13万家民营企业参加招聘活动，提供岗位信息数169.5万条。

(责编：王仁宏、吕骞)

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