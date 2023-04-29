人民网北京4月29日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，4月29日，全国铁路迎来“五一”小长假客流高峰，预计发送旅客1950万人次，创铁路单日客流历史新高。铁路部门最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，预计开行列车11873列。

4月28日，全国铁路共发送旅客1544.6万人次，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客133万人次，上海局集团公司发送旅客302.6万人次，广州局集团公司发送旅客220.4万人次。4月29日，北京局集团公司预计发送旅客152万人次，上海局集团公司预计发送旅客370万人次，广州局集团公司预计发送旅客296万人次，均创单日旅客发送量历史新高。

今年“五一”小长假是春节后的第一个较长假期，旅客出行需求旺盛，铁路部门最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，努力满足旅客群众出行需求。

哈尔滨局集团公司在齐齐哈尔、牡丹江等热门方向增开11对动车组，开行伊春、大连、长白山、延吉、鲅鱼圈等方向旅游专列。

沈阳局集团公司加开旅客列车140列，其中动车组列车85列。

呼和浩特局集团公司加开呼和浩特、鄂尔多斯、包头、巴彦淖尔等城际间旅客列车7列，加开北京、西安、额济纳等方向长途旅客列车6列。

郑州局集团公司采取动车组重联、城际列车公交化开行等方式，最大限度服务高峰期旅客出行，预计开行旅客列车1201列。

武汉局集团公司加开北京西、深圳北等方向旅客列车124列，其中加开夜间高铁29列。

西安局集团公司加开旅客列车161列，其中动车组列车110列，高峰日开行西安与华山间动车组列车118列。

济南局集团公司加开旅客列车92列，重联动车组103列，对44趟普速列车加挂车厢59辆。

上海局集团公司重点加强长三角来往华中、华南、中原、西北、华北等地区的运力投放，加开旅客列车388列，重联动车组393列，加挂普速车辆161辆。

南昌局集团公司增开南昌西至长沙南、福州至上海虹桥、厦门至龙岩等方向旅客列车104列，其中在赣州西至上海虹桥、南昌西至广州南等方向加开夜间动车36列。

广州局集团公司加开旅客列车366列，开行夜间动车143列。

南宁局集团公司加开南宁、柳州、桂林往返北海、防城港等地区动车组列车18列，安排北京、上海、广州、成都等方向52列普速列车加挂扩编。

成都局集团公司预计开行旅客列车1587列，其中加开旅客列车129列。

昆明局集团公司加开长途旅客列车15列，在大理、丽江、西双版纳等旅游热点地区满图开行动车组列车。

兰州局集团公司加开兰州至敦煌、金昌、成都西等旅游热门城市方向旅客列车6列，组织开行Y45、Y664两列“环西部火车游”旅游专列。

青藏集团公司加开西宁至成都西、拉萨、格尔木，拉萨至林芝、日喀则等方向旅客列车78列，以及西宁至马海间公益慢火车，满足旅客假日出行需求。

铁路部门提示广大旅客朋友，具体列车开行情况及服务信息，请留意车站公告，或通过铁路12306网站（含手机客户端）查询。假日期间，铁路客流量较大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站乘车，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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