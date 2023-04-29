记者4月29日从中国上市公司协会获悉，2022年全年，境内上市公司共实现营业收入71.53万亿元，同比增长7.2%；实现净利润5.63万亿元，同比增长0.8%，整体业绩保持平稳增长态势。

据上市公司协会统计，2022年，境内首发上市公司424家，总数增至5079家。截至4月29日，除已公告拟延迟披露和退市、重整公司外，沪深交易所和北交所共5067家公司披露2022年年度报告。分板块看，科创板全年营收增速领先，达29.3%；创业板净利润增速领先，达11.3%。

统计显示，剔除金融行业和“三桶油”，近六成（2884家）实体上市公司实现营业收入同比增长，近五成（2337家）公司实现净利润同比增长，近四成公司保持营收、净利润双增长。1035家实体上市公司亏损。

据上市公司协会统计，2022年全年，境内股票市场首发募资金额近5900亿元，再融资（含可转债）9400余亿元，各主体通过交易所发债筹资6.45万亿元。2022年新上市公司中，创业板、科创板、北交所354家，占比83%。全市场战略性新兴产业上市公司已超过2500家，市场结构持续优化。

统计显示，2022年，全市场上市公司研发投入合计1.66万亿元，比上年增加0.27万亿元，平均研发强度2.32%，同比提高0.25个百分点。（记者姚均芳）

(责编：卫嘉、白宇)

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