新华社北京5月4日电 （记者周圆）记者4日从民航局获悉，今年“五一”假期，全国民航运输旅客941.2万人次，日均运输旅客188.2万人次，日均旅客运输量比去年同期增长508%，比2019年同期增长4.2%。

今年“五一”假期，全国民航共保障航班80020班，比去年同期增长238.31%，其中，国内客运日均13429班，比2019年同期增长16.83%。平均客座率77.7%，比去年同期增长18个百分点。从热门机场看，北京、上海、广州、深圳、重庆、成都等主要旅游客源地和目的地城市机场排名位居前列，日均航班客座率均超过70%。从客座率看，呼和浩特—三亚、拉萨—北京、济南—西双版纳、天津—丽江、西双版纳—宁波等航线客座率排名前列，接近100%。

据悉，民航局高度重视“五一”假期航空运输保障工作，要求行业各单位高度重视安全运行、严格值班值守、加强信息报告、做好航延处置，坚持“安全第一”不动摇，确保民航行业安全顺畅运行。各方通过加大热门航线运力投放、调换大机型等方式，提供充足的运力保障，充分满足旅客假期出行需求。

(责编：袁勃、胡永秋)

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