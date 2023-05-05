海外网 李雪钦

一名女孩在山东省青岛市中山公园赏花直播。

新华社记者 李紫恒摄

江苏省如皋市搬经镇新时代文明实践所组织志愿者走进土山村，通过云赏花、直播带货，助力当地花农销售。图为在如皋市搬经镇土山村，志愿者正在通过直播推介非洲菊。

徐 慧摄（人民图片）

赏花攻略不可少

江苏南京的梅花、湖北武汉的樱花、西藏林芝的桃花、广东广州的木棉花、江西婺源的油菜花、河南洛阳的牡丹……赏花游玩前先上网“做功课”，打开手机上的旅游应用程序，查询赏花目的地、规划旅游线路、提前购买门票等，已成为许多人的习惯。天气预报APP、地图导航软件、花草识别小程序等也成为人们赏花出行的好帮手。

“我从社交平台上了解到最近流行去哪里赏花打卡，确保在花开正好的时候出游。有的品种花期短，或者刚经历了下雨天，我就会上网查看景区的实时情况。”浙江杭州的谢女士说。

梅花、樱花、桃花、杏花、梨花、海棠花……认不出、分不清这些花怎么办？植物识别APP和小程序派上了用场。“带孩子出游时，我常用花草识别小程序，只要对着花朵或树叶拍一张照片，很快就能看到识别结果。”湖北武汉的李先生说，花草识别小程序还会根据植物的属性自动生成一首诗词或一段散文名句，这样既亲近了大自然、锻炼了身体，也增长了知识，一举多得。

赏花打卡也带热了线上旅游市场。旅游平台数据显示，上海、无锡、武汉、南京、成都、北京、扬州、苏州、杭州、广州等成为赏花热门目的地，赏花类度假产品预订量上涨，部分以赏花出名的目的地，如无锡、婺源等地的知名酒店、网红民宿供不应求，至少需要提前半个月预订。

多地大力发展“花产业”，推动“赏花经济”发展壮大。江西婺源篁岭景区常务副总裁曹锦钟说，景区欢迎旅行博主、网红大咖、摄影爱好者等参与视频拍摄、直播分享，多样呈现油菜花海等，让来篁岭的人都成为推介官，促使线上推广转化为线下消费，助推篁岭油菜花海在短视频平台上的热度。

跟着镜头看“花花世界”

有些人不喜欢扎堆出行，就在家通过直播、短视频等方式感受“花花世界”的美丽。例如，快手打造了多场“云赏花”沉浸式直播，与国家植物园、华南植物园等机构合作，为网友科普上百种植物。

通过慢直播，全天候观赏“彩绘”“景玉”“迎日红”等稀有牡丹花的“花容月貌”……为满足网友“云赏花”的需求，河南移动近日在洛阳国花园开通多个5G直播摄像机，进行24小时不间断“云赏牡丹”慢直播。据悉，河南移动还邀请洛阳市牡丹研究院的专家在线分享赏花攻略，期间穿插牡丹典故、诗词歌赋介绍，让“云赏花”更引人入胜。

上海市松江区融媒体中心日前联合上海醉白池公园，推出了一场集游园、赏花、观展、赏景于一体的“云赏花”直播。“醉白池公园古朴典雅，线上游园也有新的收获”“醉白池的杜鹃好美呀，我要去现场打卡”……古典园林和多彩杜鹃的组合，引得网友赞叹。

互联网平台上，网友分享的赏花“大片”频频刷屏。在抖音上，网友纷纷展开赏花短视频“挑战”；“小红书”平台的“赏花拍照”等关键词热度攀升；在“去哪儿”平台上，赏花成为出游热点；在美团APP上，“赏花景点”登上周边游精选榜单。

网售鲜花走俏

在电商平台下单后，一捧新鲜花束很快就送上门来。如今，许多消费者以这种方式与鲜花“相遇”。

“以前从花卉市场或花店买完花，带回家的路上一旦磕磕碰碰，就会影响花的形态和观感。现在，送货上门很大程度上减少了鲜花破损。”南京的杨女士说，通过近几年买花的经历，她发现采摘自全国各地的鲜花跨越了地域界限，网购鲜花种类越来越丰富。借助电商和物流的便利条件，即使鲜花产自云南等地，也能迅速送达。

“很多商家推出了‘每周一花’的概念，让消费者每周都能收到一束不同主题的鲜花。用花来表达爱意、调剂心情、点缀生活，是一件美好的事。我平时工作忙，会在外卖平台下单买，美丽的花束能‘治愈’一天的疲惫。”家住北京海淀区的朱女士说，她喜欢在下班时下单一束花，到家时快递员刚好就送到了。

直播间内，玫瑰、月季、百合、康乃馨、满天星、洋桔梗、山茶、兰花等各色花卉争奇斗艳，主播仿佛置身一片鲜花的海洋；从花瓣到根部，主播从各个角度高清展示花束；直播间页面显示，每过几分钟就有网友下单购买……云南昆明的一家鲜花商贸企业在抖音上直播，直播间背景是昆明的斗南花卉市场。大量的鲜花排列在仓库中，一束玫瑰加上一束洋甘菊只要29.9元，并且还顺丰包邮，这样的“秒杀”价格吸引了许多消费者。

不少花农和鲜花商家拿起手机，对着镜头，借直播开辟新渠道，直接触达更多消费者。专家认为，购买方便、配送高效、价格便宜、品类齐全、异地购花是吸引人们网购鲜花的主要原因。电商、直播带货等快捷的交易方式，让鲜花绿植的线上销售火了起来，不仅降低了商家的销售成本，也让消费者快速找到心仪的花、买得更划算。

(责编：袁勃、胡永秋)

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