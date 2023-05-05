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工业老区焕发澎湃活力

——开局之年看铁西

本报记者  冯春梅  刘成友  郝迎灿
2023年05月05日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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铁西城市风貌。
　　叶 青摄（人民视觉）

感受共和国工业的强劲脉动，要看辽宁沈阳铁西。

铁西区兴华北街8号，文化广场上，高26米、总重400吨的“持钎人”雕塑，生动再现了当年产业工人持钎炼钢的劳动场景。

“这里是原沈阳重型机器厂所在地，企业搬迁后改造成市民广场和文创园，变身为城市地标。”铁西区文旅局局长王晖介绍，“我们把工业文化元素有机嵌入城市肌理，让人们在潜移默化间感受城市品格、工匠精神。”

第一台500千伏变压器、第一台普通车床和数控机床……铁西是国家在“一五”“二五”时期重点支持和发展起来的重工业基地，创造了新中国工业史上几百个第一，是新中国工业的一张名片。

走过辉煌，一度困顿。上世纪末，铁西国有企业90%处于停产或半停产状态，有13万产业工人下岗。

奋力突围，再度崛起。2003年10月，国家推动实施东北振兴战略，铁西迎来新的历史机遇，通过实施“东搬西建”“壮二活三”等，基本完成了老工业区调整改造任务。

2013年8月30日，习近平总书记来到铁西区，看到老工业基地发生巨变，他说，我一直关注着东北老工业基地。作为“共和国长子”，这里有过辉煌，也有过低迷，现在又扛起国家重担、焕发青春，我很欣慰。要好好总结经验，推动东北老工业基地进一步发展。

新起点，再起航。进入新时代，铁西完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推动高质量发展，锚定“打造新型工业化示范区的核心区，力争沈阳经开区3年进入国家级经开区第一方阵，当好沈阳实现‘三个一’目标主力军”的目标，拉高标杆、真抓实干，在新时代东北振兴、辽宁振兴中冲在前，这张新中国工业的名片愈加熠熠生辉、光彩亮丽。继去年GDP突破1200亿元后，今年1—3月，铁西GDP同比增长10.4%，规上工业增加值同比增长22.4%，实现首季“开门红”。

加快产业转型升级，打造高端装备制造新高地——

沈鼓集团股份有限公司近期捷报频传：3月15日，我国首台套150万吨/年乙烯“三机”成功发往用户现场，多项指标国际领先；国资委印发《创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单》，沈鼓集团成功入选……

“我们将加快关键核心技术和重大技术装备攻关，打造整零协同共同体，努力为推动制造业高质量发展作出贡献。”蓝工装，披肩发，胸前党徽闪耀，沈鼓集团副总工程师姜妍说。

把装备制造业作为立区之本、振兴之基，铁西加速产业转型升级，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。铁西区工信局局长李梅琴说，截至目前，全区共获批国家和省级首台（套）重大技术装备项目38个；累计建成9个高标准智能工厂，数字化研发工具普及率和关键工序数控化率分别达76%和68%，均高于全国平均水平。

推进科技自立自强，打造振兴发展新动能——

就在前不久，沈阳微控新能源技术有限公司一举斩获电力调频辅助市场10亿元大单。实力源自创新。“凭借领先的磁悬浮飞轮储能技术，我们参与了2022年北京冬奥会应急电源车等多个重大项目。”沈阳微控董事长张庆源介绍，“公司年均研发投入3000万元，共获得专利87项、软件著作权45项。”

抓源头、重孵化，创新要素加快集聚。“通过产学研深度融合、科技创新平台体系建设等方式，促进科技‘新苗’在铁西‘生根发芽’。”铁西区副区长张悦介绍，截至去年底，全区聚集科技型企业2520家，同比增长33%；其中，国家高新技术企业达591家，“雏鹰”、“瞪羚”、潜在“独角兽”企业达171家。

建设国际化营商环境，打造对外开放新前沿——

今年2月，第500万辆国产宝马汽车在华晨宝马铁西工厂里达厂区下线。“从单一生产基地到研发中心、动力总成工厂，年产量从20年前的8000台到去年的67万台，宝马牵手沈阳20年，一路风雨一路歌。”华晨宝马铁西工厂厂长张涛说。

工业4.0真实案例、先进管理模式……宝马集团落户所带来的品牌效应和溢出价值，铁西人倍加珍视。2015年12月，中德（沈阳）高端装备制造产业园建设方案获国务院批复，着力打造国际化一流营商环境。

“以华晨宝马为牵动，我们大力推进整车、发动机及配套零部件等产业高质量发展，园区汽车产业年产值突破1000亿元。”中德园管委会副主任延宁介绍，截至目前，中德园累计引进高质量项目400多个，总投资达3200亿元，其中外资项目占比达36%。

提高人民生活品质，打造宜居宜业“新家园”——

走进1905文化创意园，穿梭于黑色钢梁铁架间，或是画展，或是演出，随时都要准备与艺术来一场邂逅。“这是一座始建于上世纪30年代的老厂房，经过改造实现华丽转身，每年平均要举办600多场文化活动。”该园创始人徐比莉说，铁西共划定70万平方米的工业遗存保护区，通过植入文化新业态，让老厂房、老车间成为一道亮丽风景。

“工业锈带”蝶变“发展绣带”“生活秀带”，背后是铁西始终践行以人民为中心的发展思想，让发展成果更多更好地惠及人民群众。“全区去年改造老旧小区51个，惠及居民1.6万户；新建口袋公园270个，新增绿地1000万平方米；大气优良天数达到309天……”铁西区委书记郭忠孝如数家珍列出一串数字。

华灯初上，劳动公园热闹起来，67岁的退休职工毛娜正沿振兴湖畔散步，“吃饭有社区食堂，看病有社区医院，还有志愿者上门嘘寒问暖，日子越来越好！”

春风掠过湖面清波，铁西光华更胜往昔。

（本报记者张天培、刘佳华参与采写）

（相关报道见第七版） 

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)
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