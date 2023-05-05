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我国积极推进大型风电光伏基地建设

可再生能源发展今年开局良好

本报记者  丁怡婷
2023年05月05日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年以来，我国持续推进大型风电光伏基地建设、重大水电项目和抽水蓄能建设，可再生能源发展实现良好开局。国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，截至一季度末，全国可再生能源装机达12.58亿千瓦；一季度，可再生能源发电量达5947亿千瓦时，同比增长11.4%，其中风电、光伏发电量达3422亿千瓦时，同比增长27.8%。

　　看风电，一季度全国风电新增并网装机1040万千瓦，其中陆上风电989万千瓦，海上风电51万千瓦；“三北”地区占全国新增装机的67.7%。一季度全国风电平均利用率96.8%，与上年同期基本持平；风电投资完成约249亿元，同比增长15%。

　　看光伏发电，一季度全国光伏新增并网装机3366万千瓦，同比增长154.8%，其中集中式光伏发电1553万千瓦，分布式光伏发电1813万千瓦。一季度全国光伏发电利用率98%，同比提升0.7个百分点；太阳能发电投资完成522亿元，同比增长177.6%。

　　当前，我国正积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。王大鹏介绍，截至目前，第一批9705万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作正积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产；第二批基地项目已陆续开工建设；第三批基地项目清单近期已正式印发实施。

　　煤炭是我国能源安全稳定供应的“压舱石”，煤矿智能化对于保障煤炭安全稳定供应、推动行业高质量发展具有重要意义。国家能源局煤炭司副司长任立新介绍，目前全国累计建成1043个智能化采煤工作面、1277个智能化掘进工作面。智能化煤矿为近两年煤炭增产保供发挥了关键作用，据调度，国家能源集团、中煤集团等7家重点煤炭企业，已建成智能化产能13.93亿吨/年，占其总产能的74.7%，综采工作面平均人员劳动工效提升27.7%。

　　煤矿智能化发展也有力推动了煤炭上下游产业转型升级。初步统计，目前全国煤矿智能化建设总投资近2000亿元，投资完成率超过50%。智能化市场需求的增加，有效带动了矿山物联网、煤机装备制造、智能控制系统、安全监测预警等新产业新业态快速发展。

　　近年来，我国新能源汽车蓬勃发展。国家能源局综合司副司长张星介绍，截至3月底，全国已有超过5700个高速公路服务区建成超过1.8万台充电设施，人民群众出行充电需求得到进一步保障。近日，国家能源局联合交通运输部印发《关于切实做好节假日期间新能源汽车充电服务保障有关工作的通知》，从持续提升全社会充电保障能力、提前开展充电需求预判、全面开展充电设施运维检查、加强节假日充电引导等方面提出切实举措，加强公路沿线及旅游景区等场景充电服务保障能力，优化群众节假日出行体验。

　　能源行业如何为乡村振兴作出更大贡献？国家能源局发展规划司副司长董万成表示，将主要采取四方面措施：一是继续实施农村电网巩固提升工程。聚焦边远地区、脱贫地区等农网薄弱地区，加大建设改造力度，进一步提高农村供电质量保障水平。二是开展农村能源革命试点县建设。以县域为基本单元，推动农村清洁能源高质量发展，探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络，将清洁能源产业与发展壮大农村集体经济、建设宜居宜业和美乡村有机结合。三是抓好北方地区冬季清洁取暖。目前我国北方农村地区清洁取暖率已超过60%，国家能源局将稳妥有序推进新增清洁取暖项目，切实保障清洁取暖用能稳定供应和持续运行。四是加快推进充电基础设施建设。探索充电设施与光伏、储能相结合，加大县乡村充电网络建设运营支持力度，为新能源汽车下乡创造良好条件。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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