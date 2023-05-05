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一季度全国新增减税降费及退税缓费3679.8亿元

2023年05月05日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月4日电  （记者王观）今年以来，税务部门认真落实国务院部署实施的两批延续优化创新的税费优惠政策及相关政策，一季度全国新增减税降费及退税缓费3679.8亿元。

　　分批次看，年初实施的第一批政策新增减税降费1796.9亿元，其中，月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税1024.3亿元；小规模纳税人征收率由3%降至1%政策新增减税389.9亿元。3月24日国务院常务会议决定实施的第二批延续优化创新的政策新增减税降费962.6亿元，其中，小微企业减征所得税政策新增减税472.5亿元；继续实施阶段性降低失业保险费率政策新增降费390.5亿元；继续实施阶段性降低工伤保险费率政策新增降费39.3亿元。其他政策如留抵退税等减负920.3亿元。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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