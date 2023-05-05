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转型振兴再出发（记者手记）

刘成友
2023年05月05日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　坐落在铁西的红梅文创园，如今成了年轻人云集的打卡地：原来空旷的原料库变成火爆的音乐演出厅，红梅味精研究所化身酒吧餐厅，发酵厂房被装饰成雅致的艺术中心，运输线站台被打造成“烧烤硬座列车”……

　　“城区面貌可以换，工业文化记忆不能丢。”在这里经营着一家西餐厅的老板闫琛说。作为地道的“铁二代”，他舍不得离开这片土地，选择了留下，干出了样子。

　　一片文创园，折射铁西几十年的过去；一个铁西区，浓缩百年工业的发展历程。从腾飞辉煌到困顿衰退，从转型阵痛到新时代奋起赶超、实现高质量发展，铁西经历了太多的变与不变。

　　变化的，是城市面貌和市民生活。中国工业博物馆的两幅高空俯拍图片，形象地展示了同一片区20年间的变化，前一幅灰头土脸、破旧不堪，后一幅绿色现代、整洁大气。生于斯长于斯的市民，眼看着新高楼新厂房拔地而起，眼看着春天的街头绿意盎然、休闲的人们舞步轻盈，能不深切地感受到铁西的巨变，自己的生活也在变？

　　变化的，还有理念和发展格局。低碳绿色，成为发展底色；创新驱动，成为自觉追求；成果共享，成为社会常态。打破思维定式，摆脱路径依赖，既是逼出来的，也是走出来的。新型工业化道路越走越开阔，现代化产业体系越来越丰富，结构调整“三篇大文章”正在写就新篇目。

　　不变的，是内在的精神力量。工业遗址的保护和利用，正是铁西工业文化的另一种传承和延续。这里有勤劳坚韧的劳动精神，让铁西饱经风雨变得愈发强大；有精益求精的工匠精神，在一代又一代人身上传承不灭。坎坷过后的豁达从容，面对挑战的永不服输，踏上新征程的行稳致远、波澜壮阔，共同铸就了铁西的坚硬内核。

　　不变的，还有初心和追求。甘于奉献、服务国家，是铁西几十年来一以贯之的状态和追求。铁西深深懂得，只有干出来的精彩，没有等出来的辉煌，所以不屈不挠、砥砺奋进。新时代新作为，主动把自身发展融入东北振兴的大局，既为一域争光，又为全局添彩，铁西，一定能！


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 07 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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