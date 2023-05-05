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“五一”假期，全国铁路单日旅客发送人数、旅客列车开行列数均创历史新高

流动中国  生机盎然（经济聚焦）

本报记者  李心萍
2023年05月05日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　制图：张芳曼

　　核心阅读

　　今年“五一”假期，旅客出行需求非常旺盛，全国铁路单日旅客发送人数、旅客列车开行列数均创历史新高。

　　面对客流激增，铁路部门加大运力投放，提升服务水平，确保旅客顺畅出行。铁路出行火热，展现了回升向好的经济发展态势。

　　

　　全部售罄！4月28日，北京发往全国各地的车票全部售罄；4月29日，北京局集团公司发送旅客152万人次，创下单日旅客发送量历史新高。

　　再创新高！4月30日，长三角铁路安全发送旅客365.5万人次，创下上海局集团公司单日旅客发送量历史新高，较2019年同期增长27.7%。

　　作为春节后的第一个较长假期，今年“五一”假期（4月29日至5月3日），旅客出行需求旺盛。中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）数据显示，4月29日，全国铁路发送旅客1966.1万人次，单日旅客发送人数创历史新高；铁路“五一”假期运输自4月27日开始至5月4日结束，其中4月27日至5月3日，全国铁路共发送旅客约1.2亿人次，开行旅客列车79814列，平均每日发送旅客1673.6万人次，开行旅客列车11402列，铁路运输安全平稳有序。

　　人流如织、车流奔忙，预期向好、市场回暖，流动的中国彰显生机活力。

　　出行需求非常旺盛，铁路部门加大运力投放

　　4月29日凌晨，“五一”假期开启的第一刻，北京西站的候车大厅已是熙熙攘攘。“非常幸运，我昨天抢到了这趟增开的高铁车票，可以第一时间出行。”在北京工作的苏先生，对“五一”假期的湖北之行充满期待。

　　“五一”假期，老百姓的出行需求有多旺盛？从铁路部门加大运力投放的拼劲就可以看出——

　　实行高峰列车运行图，加密车次。“五一”假期运输期间，全国铁路旅客列车按高峰运行图组织开行，日均开行旅客列车达1.05万余列，较日常增加1500余列。

　　重联车组，加挂车厢，增加运能。在车次不变的基础上，各铁路局集团公司通过重联动车组、加挂普速车辆等方式，提高运力。例如，4月29日，济南局集团公司重联动车组103列，对44趟普速列车加挂车厢59辆；4月30日，上海局集团公司重联动车组340列，加挂普速车辆152辆。

　　大幅增开夜间高铁，延长服务。面对激增的客流，铁路部门延长收车时间，开行夜间高铁。在4月28日至30日、5月2日至4日时段，共增开北京朝阳至沈阳北、北京丰台至太原南、北京西至西安北、杭州东至郑州东、上海虹桥至西安北、上海虹桥至长沙南、南昌西至广州南等方向夜间高铁102列。

　　精准实施“一日一图”，动态调整。“五一”假期，各铁路局集团公司根据管内客流动态加开列车，精准实施“一日一图”，最大限度满足短途旅客出行需求。例如，4月30日、31日，上海局集团公司重点加强上海、杭州、南京、合肥、苏州、宁波、温州、扬州、黄山等地的运力增补。

　　国铁集团数据显示，开行旅客列车最高峰为5月3日，达12143列，创历史新高。

　　旺盛的客流背后，是文旅消费的全面复苏

　　“旺盛的客流背后，是文旅消费的全面复苏，是回升向好的经济发展态势。”铁路杭州站副站长马鸿说。

　　“五一”假期，淄博烧烤持续火热。为更好服务旅客，济南至淄博“烧烤游”专线列车，由原来的逢周末开行加密至“五一”期间每天开行，并将专列延长至潍坊，途中增设章丘站、青州市站停靠。同时，恢复开行去往青岛、济南等城市列车11趟，全力满足人民群众往返淄博消费旅游出行需求。

　　在彩云之南，刚刚开通的中老铁路国际客运列车也受到了旅客的青睐。

　　4月29日，位于中老边境的云南磨憨铁路口岸旅检大厅内人头攒动。“我的孩子在昆明读书，我要坐火车去看他，顺便在昆明周边旅游。”来自老挝的旅客兴奋地说。

　　4月13日，中老铁路首趟国际客运列车D887次旅客列车从昆明南发车，开往老挝万象。即日起，中老铁路从昆明南、万象站双向对开国际旅客列车，昆明至万象间可实现乘火车当日通达。昆明局集团公司的数据显示，提前8天，5月1日当天昆明至万象方向的国际旅客列车车票已提前售罄。

　　国铁集团数据显示，北京、上海、成都、西安、广州、长沙、青岛等城市为旅客的热门目的地。北京至上海、成都至西安、广州至南宁、广州至长沙、北京至青岛、深圳至长沙、北京至沈阳、北京至西安、上海至武汉、北京至太原等方向车票紧俏。

　　优质的铁路服务，为文旅复苏添砖加瓦

　　新线投用，带活当地产业。

　　“3小时到西昌、5小时到攀枝花、7小时到昆明，沿着新成昆线，可以一站式打卡川南多个城市，点赞！”新成昆铁路去年底全线贯通运营后，迎来了首个“五一”假期，游客李鹏程带着一家老小来了一场说走就走的旅行。

　　“探亲访友、旅游休闲的出行需求多，成都客运段首次加开往返成都至攀枝花的夜间动车。”成都客运段工作人员介绍，从成都出发，4月27日至29日，新成昆线已运送旅客超4万人次，环比增长90%。在新成昆铁路最大新建车站西昌西站，4月27日至5月4日发送旅客95156人次，同比增长966%。

　　新成昆铁路开通至今，四川凉山旅游进入井喷式增长。“五一”假期，凉山彝族自治州共接待游客168.55万人次，同比增长124.62％，旅游收入117688.68万元，同比增长134.35％。全州A级旅游景区，共接待游客117.77万人次，同比增长150.86%。

　　个性定制，出游更方便。

　　“这个专列太方便了，费用是我自驾1/4的价格，而且旅途舒适，特别适合我们全家人出行。”42岁的武鹏，兴奋地带着一家6口登上了陕西西安至黑龙江漠河的跨省旅游专列。列车将从西安始发，环游东北多地，一览大兴安岭的风光。

　　“能打棋牌、能唱歌，还有书法比赛，旅途更有趣了。”5月1日，从江西萍乡开往漠河的旅游列车从站台缓缓驶出，这是赣西地区今年首次开行跨省旅游列车，旅客李先生对旅途充满期待。据介绍，此趟旅游列车充分发挥火车游安全舒适的优势，全列卧铺车厢，全程车底不换，直达目的地漠河。

　　公铁无缝对接，畅通出行“最后一公里”。

　　“太方便了，出站就能坐上车，还能直接送到景区门口。”“五一”假期，从湖南长沙到福建武夷山旅游的王女士惊喜不已。已经做好“坐车难”准备的王女士发现，高铁到达南平市站后，跟随引导标识，她很快就找到了公交车站，登上专线公交，“不用来回倒车，省事省时还省钱，游玩的心情更加舒畅了！”

　　据悉，为确保旅客顺畅出行，南平市站提前对接有轨电车、公交公司，加强合作，实现公铁无缝接驳，直接把旅客送到景区大门口，畅通旅客出行的“最后一公里”。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 10 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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