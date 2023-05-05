晓 乐

加快发展农业社会化服务，不断提升服务能力和水平，解决众多小农户干不了、干不好、干了不划算的问题，为农业农村发展增动力、添活力

近日，笔者到黑龙江采访，行程中听到不少乡亲点赞北大荒农垦集团推出的社会化服务新业务——用标准化的种植技术，结合各地不同的农业生产条件，为每块地制定托管方案，从服务效果看，产量和效益均有明显提升。就拿北安市赵光村来说，依托这种托管模式，大豆每亩增产100斤、玉米增产200斤，乡亲们尝到甜头，今年全村全程托管土地增加了37.5%。

北大荒社会化服务的招牌早已走出了黑土地。远到南泥湾的乡亲们也得到了实惠，北大荒在当地历经3年技术攻关，2022年实现水稻平均亩产1186.6斤，较2019年亩增产236.2斤。统计表明，北大荒已在全国粮食生产优势区成立区域农业综合服务中心23个，省外农业社会化服务3200多万亩次，带动农户300多万户，节本增效17亿元。

北大荒的新实践是农业社会化服务蓬勃发展的一个缩影。今年的中央一号文件提出，实施农业社会化服务促进行动，大力发展代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，鼓励区域性综合服务平台建设，促进农业节本增效、提质增效、营销增效。近年来，各地持续加强引导推动，农业社会化服务在有力保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进农业节本增效以及农民增产增收方面发挥了重要作用。数据显示，全国现有农业社会化服务组织104.1万个，服务面积近18.7亿亩次，服务带动小农户超过8900万户。

当前，广大小农户和新型农业经营主体对农业社会化服务的需求越来越强、要求也越来越高，提升农业社会化服务水平面临良好的发展机遇。然而，农业社会化服务还存在产业规模不大、能力不强、领域不宽、质量不高，产前产后等环节和经济作物、养殖业等领域服务相对滞后等问题。加快发展农业社会化服务，必须不断提升服务能力和水平，解决众多小农户干不了、干不好、干了不划算的问题，为农业农村发展增动力、添活力。

提升农业社会化服务能力和水平，要瞄准拓展服务领域。当前农业社会化服务的重点领域主要在粮棉油等大宗农作物。随着不少地方的经济作物、特色农产品生产规模逐步扩大，社会化服务范围要从大宗农产品向果菜茶等经济作物拓展，从种植业向养殖业等领域推进，从产中向产前、产后等环节及金融保险等配套服务延伸，提升社会化服务对农业全产业链及农林牧渔各产业的覆盖率和支撑作用。

提升农业社会化服务能力和水平，要紧扣创新服务形式。“人均一亩三分地、户均不过十亩田”是我国农业发展需要长期面对的基本现实。农业社会化服务的过程，既是推广应用先进技术装备、改善资源要素投入结构的过程，也是推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产的过程。在因地制宜的基础上，创新发展单环节、多环节、全程托管等社会化服务模式，组织搭建全国和区域性农业社会化服务平台，形成利益共享、风险共担的共同体，在更大范围内实现服务资源整合、供需有效对接，有助于促进资源集约、节约和高效利用，农业发展方式加快转变，农民增产又增收。

北大荒输出社会化服务为我们提供了一种思路：发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务，促进农业社会化服务提档升级、提质增效，既能引领农业生产经营向专业化、标准化、集约化以及绿色化方向发展，也必将为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供更有力支撑。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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