4月21日，首席数据官（CDO）线下培训班在人民日报社新媒体大厦正式开班。该培训班由人民网與情数据中心、人民数据研究院为企业决策层和核心骨干打造，旨在为企业培养真懂数据、会用数据的高级人才，提升数据合规、数据安全、数据管理与数据应用等方面的综合能力，助力企业的数据战略实施，推进企业数据资源向资产转化，为企业创新发展赋能。课程为期5天，共10节课。

党中央、国务院高度重视数据要素及其市场化配置改革，陆续出台多项数据要素相关政策。2022年12月19日，我国首份专门针对数据要素的基础性文件“数据二十条”——《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，提出鼓励探索公共数据、企业数据及个人数据的确权授权新模式，推动数据产品标准化，发展数据分析、数据服务等产业。2023年2月，《数字中国建设整体布局规划》出台，强调夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合、强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”；3月，国家数据局组建的消息进一步凸显了国家层面对数字经济的重视，专家表示这也将进一步助推企业首席数据官（CDO）制度加速落地，助力企业统筹数据管理、挖掘数据资源、激活数据驱动力、保障数据安全。

开班首日，发改委外聘专家、科技部外聘专家、工信部外聘专家、中石油外聘专家高志国围绕“首席数据官机制建设与职责解析”主题，帮助学员系统了解了首席数据官的意义、机制建设以及岗位设置。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏，北京大数据研究院副院长蔡红宇，浙江大学教授、网络空间治理与数字经济法治（长三角）研究基地主任王春晖，清华大学技术创新研究中心数权经济研究室主任钟宏，北京师范大学法学院博士生导师、中国互联网协会研究中心副主任吴沈括，北京国际大数据交易所首席专家郎佩佩，北京德恒律师事务所合伙人、网络与数据研究中心主任张韬等多位资深专家学者参与授课。

现场学员表示，培训班覆盖政策、产业、实践等多层面，课程安排紧凑，内容丰富，课题具有针对性和前瞻性，对加快企业自身数字化发展、挖掘创新数据价值、驱动业务增长等方面都提供了很大的指导和帮助。

首席数据官（CDO）线下培训班开班

(责编：曹淼、李源)

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