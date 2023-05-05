人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

给企业装上“数字大脑”！首席数据官（CDO）培训班正式开班

2023年05月05日08:22 | 来源：人民网
小字号

4月21日，首席数据官（CDO）线下培训班在人民日报社新媒体大厦正式开班。该培训班由人民网與情数据中心、人民数据研究院为企业决策层和核心骨干打造，旨在为企业培养真懂数据、会用数据的高级人才，提升数据合规、数据安全、数据管理与数据应用等方面的综合能力，助力企业的数据战略实施，推进企业数据资源向资产转化，为企业创新发展赋能。课程为期5天，共10节课。

党中央、国务院高度重视数据要素及其市场化配置改革，陆续出台多项数据要素相关政策。2022年12月19日，我国首份专门针对数据要素的基础性文件“数据二十条”——《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，提出鼓励探索公共数据、企业数据及个人数据的确权授权新模式，推动数据产品标准化，发展数据分析、数据服务等产业。2023年2月，《数字中国建设整体布局规划》出台，强调夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合、强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”；3月，国家数据局组建的消息进一步凸显了国家层面对数字经济的重视，专家表示这也将进一步助推企业首席数据官（CDO）制度加速落地，助力企业统筹数据管理、挖掘数据资源、激活数据驱动力、保障数据安全。

开班首日，发改委外聘专家、科技部外聘专家、工信部外聘专家、中石油外聘专家高志国围绕“首席数据官机制建设与职责解析”主题，帮助学员系统了解了首席数据官的意义、机制建设以及岗位设置。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏，北京大数据研究院副院长蔡红宇，浙江大学教授、网络空间治理与数字经济法治（长三角）研究基地主任王春晖，清华大学技术创新研究中心数权经济研究室主任钟宏，北京师范大学法学院博士生导师、中国互联网协会研究中心副主任吴沈括，北京国际大数据交易所首席专家郎佩佩，北京德恒律师事务所合伙人、网络与数据研究中心主任张韬等多位资深专家学者参与授课。

现场学员表示，培训班覆盖政策、产业、实践等多层面，课程安排紧凑，内容丰富，课题具有针对性和前瞻性，对加快企业自身数字化发展、挖掘创新数据价值、驱动业务增长等方面都提供了很大的指导和帮助。

首席数据官（CDO）线下培训班开班

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦“五四青年节”：让青春在奋斗中飞扬 用行动书写责任担当
　　青春不仅是人生中一道美丽的风景，更是一段拼搏奋斗的历程。青年人正在各自的岗位上，将活力融入新时代发展中，拼搏奋斗，诠释着青年有担当，国家有力量。…
“自找苦吃”的大学生助村增收五倍 这个小院“火”了
　　5月4日青年节，在北京最偏远的村子之一西槐庄村，中国农业大学硕士生张晓恬、张岩林正在整理菜地，为该村科技小院挂牌以来首次尝试“共享菜园”做最后的准备。 “共享菜园”是张岩林与张晓恬最近新创的一门“生意”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部