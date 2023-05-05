王雨萧、魏玉坤、周圆、王丰、徐壮、王鹏

这是一个不寻常的“五一”假期——

全面贯彻党的二十大精神的开局之年，实施“十四五”规划承前启后的关键之年。疫情防控平稳转段后的首个5天假期备受关注。

神州大地游人如织，江山如画；大街小巷人气兴旺，烟火升腾；工厂车间灯火通明，繁忙有序……忙起来、热起来的假期，再次彰显中国经济的强大活力和韧性。

活跃的假期：流动中国折射复苏新气象

“五一”假期，“敦煌 堵骆驼”话题登上社交媒体热搜榜。

“2400多峰骆驼全部‘上岗’，从早到晚忙不过来！原本40分钟的路程现在要走1小时左右。”敦煌鸣沙山月牙泉景区负责人说。

北京鼓楼红墙前拍照留念的游客络绎不绝、上海南京路步行街游客摩肩接踵、江苏南京“长江传奇”号游轮来回穿梭、宁夏“沙湖不夜城”灯火辉煌……这个假期，各地游客行在画卷中，感受大美中国的精彩。

文化和旅游部数据显示，“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%，文旅行业复苏势头强劲。

在琼州海峡，“粤海铁3号”水手们迎来了最繁忙的“五一”。

“‘五一’假期，琼州海峡过海小车出行量达到近5年同期之最。”海口新海轮渡码头有限公司安全体系监督部经理肖睿介绍，假期车流量激增，港口不得不提前一周重启全预约过海模式，并在关键点位加派人手，提升检票、安检效率，避免拥堵。

一个个“新纪录”见证“五一”假期的出行热度——

假期首日，广东省高速公路车流迎来高峰达912万辆次，创历史新高；北京首都机场和大兴机场保障航班量、旅客运输量两项数据均创北京民用机场有史以来新高；深圳北站发送旅客28.8万人次，创建站以来单日最高值……

交通运输部有关负责人介绍，今年“五一”假期，人民群众探亲、旅游等意愿强，能源、民生等物资运输活动密集，全行业加大综合运输运力供给，做好重点物资运输保障，多渠道满足旅客出行需求。

假日里流动的中国，彰显繁荣发展的生机活力。

香港《南华早报》网站刊文称，出行人数在假期激增表明，经历了三年的疫情防控后，中国经济复苏正在积聚动能。

火热的假期：消费回暖彰显中国经济韧性活力

热气腾腾的景泰蓝铜锅涮肉、喷香冒油的烤羊肉串、皮薄馅大的羊肉大葱水饺……“五一”期间，位于北京王府井大街的老字号东来顺人气火爆，门口排队等位的客人络绎不绝。

“为了应对假期客流高峰，我们特意增加了100多个餐位，就这样每天排队叫号还是没停下来过。”东来顺王府井店总经理李京涛说，从元旦开始门店客流量持续上升，“五一”期间更是忙到“接待不过来”。

这个假期，在天津中天煋河村房车露营公园，不少人通过露营寻找“诗和远方”。“平时生活节奏比较快，露营能够亲近大自然，特别放松。”天津市民刘女士说。

赶一场国风市集，体验与传统文化的邂逅；去一次野外露营，约上三五好友围炉煮茶；体验一把城市骑行、飞盘、陆地冲浪……“五一”期间，各类新业态新玩法受到消费者追捧，美团平台的新潮玩乐相关订单量较春节假期增长超200%。

老字号人气旺、新业态“火”出圈，成为这个假期消费火热、经济向暖的生动缩影。

各地抢抓“五一”假期契机，多措并举推动消费持续回升——北京发放第二批京彩绿色消费券，联动60余个商圈、企业开展促消费活动；上海“五五购物节”发力新场景，促进购物、文旅、美食、赛事、展览五大领域联动；吉林开通多条“夜经济”直通线路，满足游客交通出行需求……

在政策等因素助推下，消费需求加速释放。据商务部监测，“五一”假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%；国家电影局数据显示，我国电影五一档票房达15.19亿元，电影市场复苏向好；美团、大众点评数据显示，假期前3天长线出行住宿订单量较2019年同期增长超40%；假日期间苏宁易购全国门店客流量同比提升23%，绿色节能家电销售量同比增长56%……

“‘五一’假期国内餐饮、文旅等消费市场强劲复苏，充分展现出中国经济强大韧性和活力，也为全年经济回升向好巩固基础。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说。

忙碌的假期：在奋进中积蓄高质量发展动力

“五一”是劳动者的节日。神州大地上，忙碌的身影随处可见，奋斗的脚步不曾停歇。

秦岭脚下，西康高铁太兴山隧道建设正酣。

“最后一个辅助坑道4月30日贯通，隧道工程已全面进入正洞施工阶段。”太兴山隧道现场工人徐加建说，“隧道工程已完成近21%，目前正在稳步推进中。”

亚洲最深油气井——“跃进3-3XC油气井”开钻，为今后钻探万米特深层油气提供重要技术和装备储备；我国北方首条跨海沉管隧道——大连湾海底隧道建成通车；海南文昌航天超算中心项目建设进入全面冲刺阶段……

不歇脚、加快干。这个假期，从秦巴山区到东南沿海，一批批重点项目加速推进，为高质量发展“加油”“打气”“开路”。

走进园区和企业，很多假期坚守工作岗位的人们，也在为新订单、新任务抢抓进度。

5月2日，深圳市冠旭电子股份有限公司工人们正在忙碌。“我们的在手订单已排到年底，今年出口额有望翻倍。”冠旭电子运营中心总监王明勇说。

放眼全国，各地以“奔跑”的姿态奋力开新局——

在贵州，多个数据中心项目建设如火如荼，超大型数据中心集群初具规模，一批批优质企业纷至沓来；

在黑龙江，一列列满载货物的中欧班列拉响汽笛，驶向波兰、德国、比利时等国家，为打造中国向北开放新高地提供运力保障；

在河北，雄安新区启动区核心地段塔吊林立、货车穿梭，建设者在这片热土上不断刷新“中国质量”“中国速度”……

旺盛的人流物流、火热的消费市场、忙碌的生产车间……透过“五一”假期这扇窗口，世界看到一个踔厉奋发、活力澎湃、欣欣向荣的中国。

据新华社北京5月4日电

(责编：王震、陈键)

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