新华社北京5月4日电（记者王雨萧）国家税务总局4日公布的增值税发票数据显示，“五一”假期居民消费和出行意愿高涨，旅游市场火爆带动服务消费快速恢复，同时商品消费保持平稳较快增长。

数据显示，“五一”假期，全国消费相关行业销售收入与去年“五一”假期相比增长24.4%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长28.7%和19.5%。旅游服务呈现爆发式增长，旅游游览和娱乐服务业销售收入同比增长3.2倍。其中，受国内游及国际游市场升温带动，旅行社及相关服务业销售收入同比增长4.4倍；公园景区、休闲观光活动销售收入同比分别增长3.5倍和3.3倍。

此外，在旅游市场升温带动下，住宿和餐饮业销售收入实现较快增长。

(责编：王震、陈键)

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