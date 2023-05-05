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“五一”假期：香港各行各业“火起来”

梁文佳
2023年05月05日08:57 | 来源：新华社
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香港迎来与内地全面恢复通关后的首个“五一”黄金周，各行各业不但动起来、活起来，更明显热了起来。

尖沙咀、铜锣湾等各大商圈店铺客如云集，门外大排长龙；西九龙故宫文化博物馆游人如织，创下开馆以来单日入场人数新高；世界各地观众会聚沙田马场，此起彼伏的欢呼呐喊彰显节日“人气”。

内地赴港游“井喷” 香港热度飙升

“五一”未至，香港的热度就已提前飙升，旅游订单爆发式增长。根据内地多个旅游平台数据显示，香港位列“五一”假期内地出境机票预订量热门目的地之首。“五一”期间，内地至香港的机票预订量按年增长约15倍，内地赴港跟团游订单环比增长7.2倍。

香港出入境人流在“五一”期间呈现双向高峰。香港特区政府入境事务处数据显示，截至5月4日凌晨，整个“五一”假期共有超过337万人次经各口岸进出香港。4月29日更是创下今年全面恢复通关以来，内地访港逾16.5万人次的单日新高。

随着广深港高铁香港段跨境列车的重启，旅游交通便捷度提升。香港旅游业监管局表示，共接获453个内地入境旅行团登记在“五一”假期访港。

香港西九龙高铁站内人潮汹涌，长沙户外两小时旅行社的导游张先生正等待40多名团员出站。“这是我近三年来首次带长沙亲子团坐高铁直达香港，四天的行程涵盖了迪士尼乐园、西九文化区等热门景点。”

因需而变 香港展现多元化魅力

今年的“五一”假期，有旅客选择坐船到长洲岛，欣赏渔村山海美景；有的则结伴徒步麦理浩径，感受香港郊野自然风光；也有旅客漫步城市旧区老街，品味香港市井生活。

香港特区行政长官李家超表示，访港旅客的喜好变得多元化，从名胜古迹、主题公园、购物热点到郊野公园、离岛风光、地区小店，都深受旅客喜爱，充分展示香港的多元化魅力和软实力。

“‘五一’期间香港旅游市场火爆，但基本上旅客是以个人游为主。”香港中国旅行社总经理陈瑞东说，旅行社也在积极开发新的旅游产品路线，如香港离岛游、旧屋村传统文化游等，挖掘更多旅游消费场景，释放旅游消费潜力。

香港除了有新的文化艺术地标落成，众多经典景点也在持续升级，活化的历史街区与建筑，传统之中焕发新意。西九龙一带将老旧住宅、平民市集、高级商场与文化景区融合，向旅客展现香港的崭新面貌。

油麻地警署外，内地游客黄女士正举着相机轮候最佳打卡机位。“这里是香港影片中经常出现的地标建筑，很有香港特色。之后步行去西九文化区看日落。”黄女士说。

“黄金周”加成 香港经济活力迸发

香港2023年首季度本地生产总值扭负为正，实现2.7%的增长；香港零售销售额连升3个月(2022年12月至2023年2月)，销售货值恢复到超过300亿港元的水平；香港2023年首季度失业率降至3.1%……一系列数字折射香港正在释放出的经济活力。

香港在“五一”假期紧抓消费热点，打出“组合拳”，推出一系列针对市民及游客的活动，冀为本地经济增长带来叠加效应。

4月28日“开心香港”系列活动启动，“全港戏院日”（4月29日）打响头阵，当天逾22万人次到全港61间商业戏院观影，创下4月单日最高入场人次的纪录。

人流旺，铺头也旺。新鸿基地产（销售及租赁）代理有限公司董事钟秀莲表示，新鸿基旗下的多间商场“五一”假期人流及生意额均按周升10%。

香港餐饮服务业、批发零售业、航空业等纷纷增加优惠力度，推出各项吸客活动。4月17日起，国泰航空、香港航空、香港快运三家航空公司陆续发放内地往返香港的14万张免费机票，为“五一”假期的香港旅游市场蓄力。

大批抵港游客在香港旅发局旅客咨询中心前，排队领取“香港有礼”旅客消费优惠券。“趁着‘五一’假期来香港旅游，我和朋友打算先去一趟黄大仙祠，然后用消费券到餐厅品尝香港美食。”来自广州的吴小姐欣喜地展示着自己刚领到的礼券说。 

新华社香港5月4日电

(责编：王震、陈键)
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