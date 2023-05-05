樊曦、丁怡全

青瓦白墙的民居、干净整洁的街巷，溪水环流、绿树成荫……云南省大理市湾桥镇古生村背靠苍山面朝洱海，已有千年历史，2014年被列入中国传统村落名录。

“山”与“海”间，白族传统村落的万种风情被古生村村民李德昌概括为“苍洱毓秀”四个大字，写在自家小院的墙上。

李德昌家是一个“三坊一照壁”的四合院，体现了坊、阁、照壁相结合和青瓦白墙的白族传统建筑风格。院内宽敞明亮，红花朵朵，绿意盎然。“我在这个院子里长大，我跟家里的一砖一瓦、一草一木都有感情。”李德昌的儿子、35岁的李银东笑着说。

小院外是一条供人骑行、散步的廊道。游客络绎不绝，他们不时停下来，用手机定格一幅幅美丽的风景画。“古生村民族风情浓郁，山清水秀，怎么拍都好看。”来自黑龙江的游客周玉秋说。

“以前可不是这个样子。”提起过往，湾桥镇古生村党支部书记何桥坤直摇头。2017年以前，廊道原址上布满沿湖而建的民房，当时房子直接建到水边，天然湖岸线遭到破坏，部分房屋的屋顶、外立面也不再是白族风格，风景全无。

近年来，当地政府秉承“依托古生现有山水文脉，保持古生自然格局，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”的核心理念，按照“保护古建、引导在建、规范未建、改造老建、打击违建”的工作思路，编制完成村庄白族民居建筑风格整治规划，严格控制新增建筑物的规划布局、建筑风格和建筑高度，实施风貌整治。

2018年，根据白族民居风貌整治需要，村民何利成家的房子整体后退7米，院子一侧的耳房部分拆除，经过修缮，屋顶和外立面恢复为白族民居建筑风格。“得知房子要拆，我曾有抵触情绪。但转念一想，我生在古生、长在古生，该为保护村子尽一份力。”何利成说，希望白族传统民居一代一代传下去。

与此同时，村内还完成了“三线入地”工程，主要道路硬化、拓宽，对有较重历史和民族文化底蕴的白族民居古院落进行挂牌保护，对古戏台等文物古迹按照修旧如旧原则进行修缮。

“传统村落保护需彰显各个村子特点，避免同质化。”大理大学民族文化研究院教授殷群说，就古生村而言，白族民居人文风貌与苍山洱海自然景观是一体的，缺一不可。

近年来，洱海主要水质指标变化趋势总体向好，古生村村容村貌也不断提升。根据生态环境部公布的全国地表水环境质量状况，洱海水质2020年、2021年、2022年连续3年评价为优。

现在，李银东和媳妇在自家的小院里经营起旅游产品。“今年以来，到古生村的游客多了起来，经常有游客进到家里，喝上一杯茶。”李银东说，苍洱风光、白族风情就是古生村的“金字招牌”，只要把这两样保护好，古生村就有了发展的底气。

“我们还利用国家级非物质文化遗产白族大本曲来宣传传统村落保护。村民给传统曲调填上新词进行演唱。”湾桥镇文化站站长李娟说。

“保护洱海是应当，人人谨记在心肠”“共护人居美环境，建设人居新村庄”……朗朗上口的曲子，古生村里男女老少都能哼唱几句。“逢年过节，村里还会举行大本曲表演。”李娟说，如今，保护传统村落、保护洱海生态环境的理念已经随着大本曲唱进了古生村村民心里。

据新华社昆明电

(责编：王震、陈键)

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