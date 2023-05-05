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长白山：乡村振兴激活“最后的木屋村落”

周立权、许畅
2023年05月05日09:02 | 来源：新华社
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木瓦片、木房梁、木墙体、木烟囱……在吉林省抚松县漫江镇，长白山密林深处，有一座世代相传了300多年的锦江木屋村，这里是当今长白山地区保护最完好的满族木屋群落之一，被称为长白山“最后的木屋村落”。

300余年沧桑变迁，锦江木屋村一度日渐衰败、人去屋空，而今随着乡村振兴的推进，这里成了远近闻名的旅游景点，全国各地的人们纷至沓来。

据考证，锦江木屋村始建于康熙年间。后来，一个个木屋依山就势不断建起，慢慢地聚集起了几十户人家。20世纪80年代起，专家们在长白山区发现了多处木屋村落遗存，其中锦江木屋村保存最为完好。木屋村几乎都在深山密林，村民主要以伐木、挖参、渔猎等谋生。

改革开放以来，锦江木屋村大多数村民尤其是年轻人纷纷走出大山，进城务工。最后全村只剩下10多户居民，且多为留守老人。绝大多数木屋无人居住，年久失修，个别甚至出现坍塌现象。

漫江镇党委书记高云海介绍，为保护和盘活这一宝贵的文化遗产，当地政府行动起来。2006年抚松县将锦江木屋村列为县级传统居民文化遗产保护单位，规定在保护范围内，不得私建砖瓦房，不得擅自采伐树木，不得任意拆迁房屋，保护木屋原始面貌。

2013年，锦江木屋村作为全国保存最为完整的满族古木屋建筑群，被列入中国传统村落名录，木屋村从此声名鹊起。2015年，在吉林省民委支持下，抚松县启动整村修缮工作，至2018年分两期投入1000多万元，共对50栋房屋进行了修缮保护，并将其中遗存的38栋老木屋列为省级保护单位。

近几年，抚松县和漫江镇还不断加大木屋村基础设施建设，目前已累计投资3000余万元，对村内木质栈道、石砌道路、地下饮水管网等附属设施进行了修建。

如今，浓浓的关东民俗风情，再加上春花、夏荫、秋林、冬雪等四季景致，锦江木屋村吸引着越来越多的游客，产生了巨大的住宿、餐饮、购物需求。

近日，记者走进木屋村。远处是绵延静寂的长白山，近处是潺潺流过的锦江水，一幢幢木屋沿着山势鳞次栉比地列阵排开。一栋栋房屋以粗细不同的树干卯榫相扣为墙，外敷黄泥，挡风御寒；房顶以片片木瓦铺就，防水隔雪；屋外烟囱，选用空心老树做成，有的烟囱已有七八十“岁”……每当炊烟升起，这里宛如一幅绝美的画卷。

记者到村时，恰逢村干部左永志接待一个来自深圳的旅游团，3辆大客车载着120多名游客来到村里。

游客们在村民于艳霞家，观赏了传统的剪纸文化；在盖庆兰家，吃上了刚出锅的大煎饼；在孟凡荣家，喝上热乎乎醇香的豆浆……“有吃有喝，到这里真不想走了。”广东一位姓任的女士说。

在村博物馆，64岁的村民邹吉友给大家讲起了关东文化，特别是人参文化，引起了游人们极大兴趣。

在村民姜绪成与老伴儿摆的土特产小摊位前，游人们争相购买起了人参、枸杞、蜂蜜等等。“一年能多收入三四万元吧，作为大山里的农民，我们很知足了。”62岁的姜绪成乐得合不拢嘴。

“我不喜欢城市的喧嚣，坚持守护着这份原始，看到我的努力，能为村民们增加收入，真的很快乐，感觉找到了人生价值。”左永志说。

“一年可接待数万游客，木屋村越来越有名，我们的日子也越来越好过。”木屋村讲解员卢永玲说。

新华社长春5月2日电

(责编：王震、陈键)
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