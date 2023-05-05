人民网北京5月5日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，截至5月4日，今年我国快递业务量达400亿件，比2019年达到400亿件提前了128天，比2022年提前了24天。2023年以来，快递业整体呈现企稳回升态势，业务量增速逐月提速向好，仅用4个多月就完成400亿件，折射出我国居民消费信心增强，经济持续向好的积极信号。

刚刚结束的“五一”假期，人潮在涌动，商品在流通，勾勒出一幅烟火气满溢的繁荣景象，展现了中国经济的韧性和活力。火爆的假日经济也进一步推动了快递业务量的增长。数据显示，今年“五一”假期（4月29日-5月3日），全国共揽收快递包裹14.96亿件，日均揽收量比2019年“五一”放假期间增长119.6%，比去年“五一”放假期间增长11.64%；投递快递包裹15.99亿件，日均投递量比2019年“五一”放假期间增长144.59%，比去年“五一”放假期间增长8.78%。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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