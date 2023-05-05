科技日报北京5月4日电 （记者刘园园）记者5月4日从中国中化控股有限责任公司获悉，该公司旗下益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称益阳橡机）自主研发生产的国内首台、全球最大规格剪切型密炼机在湖南益阳成功下线。

“作为全球最大规格的剪切型密炼机，GN700剪切型密炼机主要用于大型轮胎以及普通胶料的混炼或再炼，能满足大型轮胎厂的生产工艺技术需求，具有绿色环保、高效节能的特点。”益阳橡机总工程师、首席专家彭志深说。

记者了解到，一台GN700剪切型密炼机的生产效率相当于1.8台至3台中小型密炼机，单车炼胶量可达600千克，在功率消耗、占地面积、投资成本等方面均具有显著优势。该设备采用穿轴式四棱转子，具有强度高、冷却效果好、密封可靠等优良性能。

“产品研制过程中，研发团队攻克了10余项技术难题，获得专利10余项。”彭志深告诉记者，GN700剪切型密炼机实现对上顶栓速度的精确控制，解决了密炼机粉尘溢出的环保和质量控制难题；通过对伺服电机的自动化控制，解决了密炼机缺料门闭环比例阀的调试难题；实现对密炼机液压动作速度的精确控制，减少了液压系统的故障率；通过采用新型伺服液压系统，解决了浮砣炼胶工艺难题；通过采用高压永磁电机驱动，解决了谐波治理的难题，实现节能减排。

不仅如此，益阳橡机研发团队针对液压伺服系统进行集中攻关，在GN700剪切型密炼机中率先采用先进的高压交流永磁驱动以及伺服液压驱动，伺服液压系统比普通液压系统能耗减少40%以上，成功实现液压系统中高压变量泵和闭环比例阀等自主可控，突破了关键技术瓶颈。

(责编：王震、陈键)

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