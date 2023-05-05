人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国首个植物基因编辑安全证书下发

2023年05月05日09:06 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报济南5月4日电 （记者王延斌）4日，记者从山东舜丰生物科技有限公司（以下简称舜丰生物）获悉，农业农村部发布《2023年农业用基因编辑生物安全证书批准清单》，下发全国首个植物基因编辑安全证书，该证书由舜丰生物获得。

　　基因编辑是世界生物育种领域的前沿技术。与转基因不同，基因编辑育种仅对作物自身基因进行修饰，并不转入其他物种的基因，其原理等同于常规诱变育种，培育出的品种也与常规育种培育出的品种无异。

　　“目前国际上诸如美国、日本、印度等地对于没有外源基因的编辑作物不是按照转基因作物管理，而是按照传统作物来对待。因为基因编辑的原理跟传统的诱变育种是一样的，和诱变作物相比，基因编辑产品并没有增加环境安全和食品安全风险。”中国科学院院士、著名水稻育种家刘耀光表示，“《细则》的发布和第一个安全证书的发放让我们看到了基因编辑作物产业化的希望。”

　　刘耀光院士提及的《细则》是指农业农村部刚发布的《农业用基因编辑植物评审细则（试行）》，进一步明确基因编辑植物的分类标准和简化评审的细则。

　　“基因编辑育种有着先天的优势，可以快速培育出高产高附加值的优良品种。”得知舜丰生物获得全国首个植物基因编辑安全证书，中国科学院院士许智宏表示，“《细则》的发布和第一个基因编辑安全证书的下发，让我们看到了民族种业振兴的希望。”

　　美国科学院院士、南方科技大学前沿生物技术研究院院长，舜丰生物首席专家顾问朱健康向记者表示：“此次《细则》的发布是继2022年《农业用基因编辑植物安全评价指南（试行）》发布后的又一个里程碑事件，它从分子特征、环境安全、食品安全三个方面界定评审细则，将已有文献或产业数据表明对环境安全和食品安全没有风险的基因编辑产品，予以简化安全评估流程，这无疑会加速基因编辑的产业化进程。”

　　据了解，2018年5月，舜丰生物落地济南，是济南市科技局、济南市财政局、济南市高新区全力支持、重点打造的全国首个世界一流的植物基因编辑技术平台。2022年8月，舜丰生物首次开放基因编辑核心技术授权通道，实现了我国基因编辑核心技术的首次出口，为跨国公司提供专利许可及技术解决方案。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦“五四青年节”：让青春在奋斗中飞扬 用行动书写责任担当
　　青春不仅是人生中一道美丽的风景，更是一段拼搏奋斗的历程。青年人正在各自的岗位上，将活力融入新时代发展中，拼搏奋斗，诠释着青年有担当，国家有力量。…
“自找苦吃”的大学生助村增收五倍 这个小院“火”了
　　5月4日青年节，在北京最偏远的村子之一西槐庄村，中国农业大学硕士生张晓恬、张岩林正在整理菜地，为该村科技小院挂牌以来首次尝试“共享菜园”做最后的准备。 “共享菜园”是张岩林与张晓恬最近新创的一门“生意”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部