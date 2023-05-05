科技日报济南5月4日电 （记者王延斌）4日，记者从山东舜丰生物科技有限公司（以下简称舜丰生物）获悉，农业农村部发布《2023年农业用基因编辑生物安全证书批准清单》，下发全国首个植物基因编辑安全证书，该证书由舜丰生物获得。

基因编辑是世界生物育种领域的前沿技术。与转基因不同，基因编辑育种仅对作物自身基因进行修饰，并不转入其他物种的基因，其原理等同于常规诱变育种，培育出的品种也与常规育种培育出的品种无异。

“目前国际上诸如美国、日本、印度等地对于没有外源基因的编辑作物不是按照转基因作物管理，而是按照传统作物来对待。因为基因编辑的原理跟传统的诱变育种是一样的，和诱变作物相比，基因编辑产品并没有增加环境安全和食品安全风险。”中国科学院院士、著名水稻育种家刘耀光表示，“《细则》的发布和第一个安全证书的发放让我们看到了基因编辑作物产业化的希望。”

刘耀光院士提及的《细则》是指农业农村部刚发布的《农业用基因编辑植物评审细则（试行）》，进一步明确基因编辑植物的分类标准和简化评审的细则。

“基因编辑育种有着先天的优势，可以快速培育出高产高附加值的优良品种。”得知舜丰生物获得全国首个植物基因编辑安全证书，中国科学院院士许智宏表示，“《细则》的发布和第一个基因编辑安全证书的下发，让我们看到了民族种业振兴的希望。”

美国科学院院士、南方科技大学前沿生物技术研究院院长，舜丰生物首席专家顾问朱健康向记者表示：“此次《细则》的发布是继2022年《农业用基因编辑植物安全评价指南（试行）》发布后的又一个里程碑事件，它从分子特征、环境安全、食品安全三个方面界定评审细则，将已有文献或产业数据表明对环境安全和食品安全没有风险的基因编辑产品，予以简化安全评估流程，这无疑会加速基因编辑的产业化进程。”

据了解，2018年5月，舜丰生物落地济南，是济南市科技局、济南市财政局、济南市高新区全力支持、重点打造的全国首个世界一流的植物基因编辑技术平台。2022年8月，舜丰生物首次开放基因编辑核心技术授权通道，实现了我国基因编辑核心技术的首次出口，为跨国公司提供专利许可及技术解决方案。

(责编：王震、陈键)

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