中新网北京5月5日电 (中新财经记者 左宇坤)刚刚过去的“五一”假期，在某省会城市从事新房销售的小林一天也没有休息。但忙碌之外，他总觉得“差点意思”。

相比于旅游市场的火爆，房地产市场显得较为平淡。尽管也有利好的不断叠加，但受访的业内人士还是用“局部偶有惊喜，大部分风平浪静”来形容这个小长假的楼市。

一处新建住宅。 中新社记者 吕明 摄

楼市表现整体平淡

小林说，自己的朋友圈里还是能看到不少同行在“抱怨”看房客户太多、忙得吃不上饭，红底黄字的“销售喜报”也并不少见，但他直言，并没有出现往年成交量“刷屏”“接龙”的情况。

“今年‘五一’假期出游的人太多了，我们事先也考虑到了可能看房的人会比较少，但确实还是比预想的要冷清一些。”小林表示，听同行说整个“五一”假期，自己所在的大片区，新房和二手房加起来也才卖了十几套。

小林表示，假期的这段时间市里举办了房交会，但优惠政策主要还是针对青年人才购房；售楼处推出的优惠活动以送车位、家电大礼包、几年管理费为主，整体效果一般。

不少售楼处也在这个假期推出了打折降价等力度颇大的营销手段。有媒体报道，深圳多家开发商推出特价房源，百万左右的降价幅度并不少见，最高降幅甚至超过1000万元。但成交量并未取得预期效果，当前楼市信心仍没有恢复。

至于二手房市场，北京海淀区一位置业经理对中新财经记者表示，自己片区“五一”假期成交2套二手房，3月高峰的时候平均能达到一天一套。

“现在这个时段本来也是二手房的平淡期，主要是因为5月就要入学信息采集了，有学区需求的客户基本在2、3月就完成购房了。”上述置业经理解释道，一些高端二手豪宅的成交则影响不大，最近有千万元左右的房源，还是涨价成交的。

“平淡”成为了这个假期楼市的关键词。中指研究院数据显示，2023年“五一”期间(4月29日-5月3日)，代表城市成交规模较去年“五一”假期增长约25%，其中多个城市受低基数影响，同比增幅较大，但整体较2019年同期降幅仍超两成。

山东淄博，食客正在享用烧烤。 中新社记者 梁犇 摄

哪些城市相对火热？

但在整体平静的假日市场中，也有一些城市贡献了相对突出的热度。

一线城市中，上海新房市场保持一定活跃度，项目到访量相比节前明显增加。有当地销售人员表示，整个售楼处一天客户接待量至少一两百组，开发商还专门安排了停车场，并通过接驳车将客户接到售楼处看房。

中指研究院指出，因上海三批次新房项目陆续推出，市场供应较为充足，且部分项目位置及产品较好，吸引大量购房者到访及认购。

“当前市场仍属于修复性行情，‘五一’期间上海部分项目售楼处里人气比较足，或与开发商主推的产品包括价格与市场需求契合度比较高有关。”上海中原地产市场分析师卢文曦认为。

假期期间，上海也有楼市支持政策出台。据“上海公积金发布”微信公众号4月30日消息，上海实施多子女家庭住房公积金支持政策：符合本市住房公积金租赁提取规定的多子女家庭，可按照实际房租支出提取住房公积金；符合本市住房公积金贷款规定的多子女家庭购买首套住房，最高贷款限额(含补充公积金最高贷款限额)在本市最高贷款限额的基础上上浮20%。

近期热度持续走高的淄博，也在楼市上迎来收获。据淄博市新闻办披露，2023年一季度，淄博市新建商品住宅网签面积增至120.6万平方米，同比大增61.9%；商品住宅网签均价每平方米8020元，同比上涨3.1%，房地产市场价量齐升。

易居研究院对今年1-4月份全国50个重点城市新建商品住宅成交面积同比增速进行排序，楼市交易行情表现较好的10个城市分别为长春、杭州、南宁、惠州、淄博、济南、德阳、肇庆、东营和东莞，同比增速均接近或超过50%，其中山东有3个城市入围，淄博也是三四线城市中表现最亮眼的。

在易居研究院研究总监严跃进看来，山东房地产市场步入新一轮楼市复苏周期且基本面总体比较健康、省会济南的房地产市场总体上升温带动周边城市交易等原因，都对淄博楼市起到助力作用。

“淄博烧烤成为近期热点，和淄博及山东楼市复苏的直接关系并不强。但城市名片的打响有助于提升城市形象和置业优势，对后续山东各城市的楼市复苏也有间接正面影响。”严跃进说。

展望未来，中指研究院认为，短期来看，稳定购房者置业信心和预期仍是促进房地产市场恢复的关键，各地楼市政策或继续优化。同时伴随着宏观经济的稳步修复，预计二季度全国房地产市场或逐渐趋稳，全国商品房销售面积环比或小幅增长。

“从市场节奏和供应角度看，4月中下旬重点城市批准上市面积保持在高位，供给支撑下，预计5月新房销售将保持一定规模，但城市分化行情加剧，热点城市在供给放量、土拍情绪上升等因素带动下市场活跃度有望保持，而多数城市市场调整压力仍然较大。”中指研究院表示。(完)

(责编：王震、陈键)

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