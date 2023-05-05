人民网北京5月5日电 （黄盛）据国务院国资委消息，日前，财政部、国务院国资委、证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘办法》），进一步规范国有企业、上市公司选聘会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量。

《选聘办法》明确，国有企业选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（或者类似机构，下同）提出建议后，由股东（大）会或者董事会决定；上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。国有企业、上市公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置的，应当在选聘文件中说明该最高限价的确定依据及合理性。

《选聘办法》同时要求，审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担同一国有企业、上市公司审计业务满5年的，之后连续5年不得参与该国有企业、上市公司的审计业务；国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年。

“当前，国有企业、上市公司选聘会计师事务所相关工作尚存在制度不完善、流程不规范等问题，制约审计质量的提高。”财政部会计司、国务院国资委财管运行局、证监会会计部有关负责人表示，眼下，会计师事务所选聘流程亟待规范，部分企业选聘会计师事务所时，未明确具体评分标准；恶性竞争现象仍有发生，个别企业在招标过程中简单把低价作为选聘的首要条件，个别会计师事务所以远低于项目成本为代价承接业务，引发恶性竞争，导致审计资源投入不足，审计质量难以得到有效保证；会计师事务所轮换政策有待健全完善，各类国企做法不一，执行尺度不一，亟需形成统一规范的轮换制度，实现轮换年限和审计成本、审计风险之间的合理平衡；审计委员会责任有待进一步压实。

据上述三部门负责人介绍，根据《注册会计师法》等法律规定，会计师事务所承接业务不受行政区域、行业限制，各类会计师事务所是平等市场主体，依法执业受法律保护。《选聘办法》指标公开、规则明确，设定的各项标准适用于中国境内依法成立的所有会计师事务所，一视同仁。明确要求企业在选聘会计师事务所过程中，应当保障选聘工作公平、公正进行。企业采用公开选聘方式的，应当公开选聘信息、评价要素和评分标准，保证合理的准备应聘时间，公示选聘结果。明确要求企业不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。

另据介绍，《选聘办法》压实了审计委员会责任，明确了审计委员会的职责包括：制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度，提议启动选聘工作、审议选聘文件、确定评价要素和具体评分标准、监督选聘过程、提出拟聘任会计师事务所和审计费用建议，监督及评估会计师事务所审计工作，定期向董事会提交会计师事务所履职情况报告和审计委员会监督情况报告等。审计委员会应当重点关注的事项包括：企业可能存在不合理变更会计师事务所的情形、聘任胜任能力不足的会计师事务所、审计独立性存疑、审计费用变动较大、轮换会计师事务所和主要人员等。

(责编：鲁婧、高雷)

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