“像这款包装的‘红粘谷小米’，已经被列入‘名特优新’中国农产品保护名录，在网上销售的还不错，一天能卖2000多单。”5月4日，河南省虞城县谷熟镇朱阁村退役军人杨威在他的电商中心，一边帮助直播员整理产品一边介绍说。

退役后，杨威励志带动家乡群众实现脱贫致富。2014年5月成立虞城县合兴种植专业合作社，两年后成立商丘市汤都红谷商贸有限公司，结合谷熟镇悠久的汤都文化，注册“汤都红谷”商标并推广。在村里流转土地500亩发展红粘谷小米种植，带动并帮助73户群众走上致富路。

虞城县始终以退役军人为中心，坚持重引导、抓培训、搭平台、给地位，积极采取措施做好退役军人就业创业工作，鼓励支持退役军人就业创业，切实保障退役军人合法权益，有力推动了全县广大退役军人在乡村振兴和经济社会发展中发挥作用。

为让全县退役军人了解就业创业相关政策，虞城县通过微信、QQ、短信、热线电话、发放宣传页等多种方式推送就业信息，积极宣传退役军人就业创业政策法规，特别是返乡创业措施、就业创业补贴政策等。利用下乡走访关爱、法律宣传日、为优抚对象巡回义诊等时机走村串户为退役军人讲解就业创业政策，分析就业创业形势，鼓励广大退役军人自主就业创业。2022年以来，已发放相关政策宣传资料1000余份，推送就业创业信息2万余条，政策解答50余次，积极帮助广大退役军人就业创业。

强化教育培训，推进能力提升是虞城县助力退役军人就业创业的又一举措。该县鼓励退役军人参加学历教育，提升就业能力。去年以来举办了退役军人适应性培训1场、职业技能培训10场，270余名退役军人参加了培训。通过培训，加快了退役军人心理调试、角色转变、能力转换，帮助他们更好更快融入社会，实现充分就业。同时，帮助退役军人丰富知识结构，提升就业创业技能，并鼓励有意愿的退役军人参加学历提升，为退役军人就业创业打下扎实的基础。去年以来，全县共有50余名退役军人参加学历提升。

为积极做好退役军人就业创业服务，虞城县充分利用现实资源优势，积极谋划，与相关单位和企业主动对接，着力打造了虞城县退役军人就业创业基地和虞城县退役军人实训基地。据统计，依托两大基地为退役军人提供集成政策优惠和全程跟进服务，截至目前，已帮助60余名退役军人和军人家属达成就业意向，已为5名退役军人提供创业指导。

虞城县还通过线上、线下招聘活动，为全县退役军人提供就业岗位1000余个，500余名退役军人参加应聘，初步达成意向100余人，帮助40余名退役军人和军属实现再就业。（王支援 孟云影）

(责编：曹淼、李源)

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