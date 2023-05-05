人民网北京5月5日电 （记者乔雪峰）刚刚结束的五一假期，人潮涌动，商品流通，勾勒出一幅烟火气满溢的繁荣景象，展现了中国经济的韧性和活力。火爆的假日经济也进一步推动了快递业务量的增长。

据国家邮政局发布数据显示，今年五一假期（4月29日-5月3日），全国共揽收快递包裹14.96亿件，日均揽收量比2019年五一放假期间增长119.6%，比去年五一放假期间增长11.64%；投递快递包裹15.99亿件，日均投递量比2019年五一放假期间增长144.59%，比去年五一放假期间增长8.78%。

数据显示，截至5月4日，今年我国快递业务量达400亿件，比2019年达到400亿件提前了128天，比2022年提前了24天。国家邮政局相关负责人表示，2023年以来，快递业整体呈现企稳回升态势，业务量增速逐月提速向好，仅用4个多月就完成400亿件，折射出我国居民消费信心增强，经济持续向好的积极信号。

该负责人表示，为做好假期的寄递服务，全国400万快递小哥坚守岗位，穿梭在大街小巷。

在山东淄博，在超十万人“进淄赶烤”的同时，快递企业抓住机遇升级服务，通过设立便民服务点、流动揽收、改善冷链包装等方式，将当地一件件网红小吃等特色产品寄往全国各地。

在贵州贵阳，快递企业主动与景区、商业街、酒店、交通枢纽等开展合作，提供“即买即寄”的包邮服务，方便游客轻松出行，享受惬意。

不仅是服务假日经济，快递企业还不断升级完善寄递解决方案，加快服务地方特色产业。在广东茂名，荔枝即将迎来销售旺季，快递企业深入原产地，从资源、包装、品牌、科技、模式、渠道等多角度，推动荔枝产业绿色化、特色化、优质化、品牌化发展。

同样的场景正在全国各地发生，舟山的海鲜、睢宁的家具、慈溪的小家电、吐鲁番的哈密瓜……快递拓宽了特色产品的销售渠道，推动了一大批具有地域特色的产业持续壮大。

上述负责人还表示，随着一系列促消费、畅流通政策的实施，快递行业与地方特色产业紧密融合，服务生产、促进消费、畅通循环的现代化先导性作用进一步发挥。“越来越多的优质农产品和地方特色产品得以通过快递网络迅速送达全国各地，成为推动经济增长的重要力量。”

(责编：鲁婧、高雷)

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