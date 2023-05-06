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中储粮“新郑·2023”政企联合防汛应急演练举行

2023年05月06日19:31 | 来源：人民网
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5月6日，中储粮“新郑·2023”政企联合防汛应急演练在中央储备粮新港直属库成功举办。

本次演练模拟城市连续发生大范围强降雨，中储粮新港直属库库区大量积水、严重内涝等危及储粮安全场景，新港库立即启动防汛应急预案并开展自救，以及模拟启动防汛应急联动机制，新郑市政府相关部门出动消防救援车、抽（排）水车等应急车辆和救援力量。通过开展预警预报、库区封堵、排水作业等演练科目，采取实战演练与桌面推演结合、前后方互动的方式进行，险情得到控制，确保了国家粮食安全。

演练现场。（受访者供图）

“坚决打赢防汛减灾这场保卫战，共同守护好大国粮仓和中储粮家园。”中储粮集团公司党组成员、副总经理周维现介绍，本次演练展现了河南分公司及新港直属库闻令而动、快速响应的应急能力，也体现了新郑市政企联合、联防联控的强大力量。

观摩了防汛应急演练后，河南省应急管理厅相关负责人表示，本次演练过程步骤环环相扣、响应迅速、紧张有序、研判处置科学合理，达到了预期效果。

演练现场。（受访者供图）

据了解，本次演练采用“现场演练+线上直播”方式进行，中储粮河南分公司、新港直属库等相关单位，新郑市应急管理局等相关部门100余人在现场参加实战演练。河南省政府有关领导和省直有关部门主要领导、中储粮集团有关部门及企业负责人在现场观摩演练，中储粮系统直属企业干部员工通过“线上直播”的方式观看演练。本次应急演练由中储粮集团公司主办，中储粮集团公司河南分公司、新郑市人民政府承办，中央储备粮新港直属库协办。

(责编：董童、李源)
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