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自然资源部：一季度海洋经济复苏态势强劲

2023年05月06日15:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （王绍绍）今年一季度，海洋经济稳中有进，实现良好开局。据自然资源部消息，经初步核算，一季度海洋生产总值2.3万亿元，同比增长5.1%，占国内生产总值的比重为8.2%。

海洋传统产业平稳运行。自然资源部相关负责人介绍，一季度，国内海洋水产品产量同比增长4.4%，其中海水养殖产量同比增长4.9%。全国海洋原油、海洋天然气产量同比分别增长3.8%、6.5%。三大造船指标新承接海船订单量、完工量、手持订单量同比分别增长66.9%、13.2%、34.6%。海洋货运量10.4亿吨，同比增长8.3%；海洋客运量同比增长87.8%，而上年四季度同比下降30.4%。沿海港口集装箱吞吐量同比增长2.8%，货物吞吐量同比增长5.5%。海洋旅游业复苏明显，问卷调研显示，有超六成海洋旅游业企业营业收入实现同比增长，超过五成实现利润同比增长；国内海洋旅游消费意愿调查显示，有超过九成受访者在未来3个月有进行海洋旅游的意愿。

海洋新兴产业发展良好。该负责人表示，海水淡化工程稳步推进，唐山海港5万吨/日的海水淡化项目正式向用户供水，杭州水处理中心成功签约阿尔及利亚30万吨/日海水淡化项目。问卷调研显示，有超过六成海洋药物和生物制品业企业营业收入实现同比增长。海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长40.7%、32.4%，在建和新开工海上风电项目建设总规模约1800万千瓦，比上年同期翻一番。海洋工程装备制造业发展态势良好，交付订单金额是上年同期的4.2倍。

海洋对外贸易增势良好。该负责人介绍，海运进出口总额同比增长6.5%，高于全国同期进出口总额增速1.7个百分点。其中出口额同比增长9.7%，高于全国同期出口总额增速1.3个百分点；进口额同比增长2.0%，高于全国同期进口总额增速1.8个百分点。水产品进出口额同比增长10.8%，其中出口额同比增长1.3%，进口额同比增长22.6%。

市场主体信心有所增强。相关问卷调研显示，近六成企业营业收入和利润实现同比增长；超八成企业职工人数较上年末增长或保持不变，近两成企业实现增员；多数企业对二季度经营预期乐观，超七成五的企业预计二季度营业收入将有所增长，超九成企业认为二季度用工需求将增加或保持不变。

涉海金融市场承压。上述负责人还表示，4家海洋领域IPO企业完成上市，融资规模37亿元，较上年同期下降62.3%，占全部IPO企业融资规模的5.7%。蓝色100股票指数呈现先震荡回升后小幅调整态势，截至3月末，总市值为15400亿元，指数报收2625.2点，较上年末上涨8.8%，收益率比沪深300指数高4.1个百分点。

(责编：罗知之、高雷)
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