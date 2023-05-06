人民网北京5月6日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，财政部、教育部近日发布《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（以下简称“通知”）。其中明确，对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，中央财政继续分类分档予以奖补支持。据悉，此次下达金额为402574万元。

具体标准分以下几档：高水平学校（A档）每所5000万元、高水平学校（B档）每所2500万元、高水平学校（C档）每所1000万元；高水平专业群（A档）每所1000万元、高水平专业群（B档）每所700万元、高水平专业群（C档）每所400万元。两部门要求，各地要切实加大对“双高计划”建设单位的支持力度，督促学校按照任务书要求，全面推进和完成建设任务。

2023年现代职业教育质量提升计划资金预算表。（来源：财政部官网）

通知明确，各地省级财政、教育部门要加强提升计划资金使用管理，加快预算下达和资金使用进度，强化预算执行情况分析，防止资金被挤占挪用、沉淀闲置。在安排具体项目时，应当做好与发展改革部门安排基本建设项目等资金的统筹，防止资金、项目安排交叉重复。省级财政、教育部门要进一步健全全过程预算绩效管理机制，根据区域绩效目标做好绩效监控、绩效评价等绩效管理工作。资金使用单位要随同预算资金申报同步填报绩效目标，同级财政和教育主管部门要加强绩效目标审核，将绩效目标随同预算同步批复下达。各级财政、教育部门要加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为申请及分配预算、调整完善政策和改进管理的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

业内专家在接受记者采访时表示，现代职业教育质量提升计划有助于培养出更多具有创新精神和实践能力的人才，促进科技创新和国家综合实力的提升。中央财政支持下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算，不仅可以提高职业教育质量，有助于推动职业教育向着更加现代化、智能化的方向发展，满足社会和经济发展需求。同时，随着优化职业教育体系和课程设置，提高教学质量和学生技能水平，也有助于增强人才供给能力，培养出更多适应新经济形势和新产业发展的高素质人才，加快推进传统行业和新兴产业的转型升级，促进就业和经济发展。

(责编：罗知之、高雷)

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