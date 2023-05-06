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央企债券发行管理新规施行 改一事一批为年度计划管理

2023年05月06日19:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月6日电（记者王希）记者6日从国务院国资委获悉，为健全中央企业债券发行管理体系，提高债券发行审批效率，有效防范债券违约风险，国资委近日印发了一项新的管理办法。新规定改变了过去一事一批的方式，明确对中央企业债券发行实行年度计划管理。

　　此次印发的《中央企业债券发行管理办法》着力健全债券发行管理工作体系，明确管理责任：国资委审核中央企业集团公司年度债券发行计划、推动中央企业强化债券风险防控，中央企业集团公司落实管理主体责任、健全债券发行管理制度、负责子公司债券发行及全流程管理。

　　办法将管理范围扩充为企业在各类债券市场发行的公司信用类债券，包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、金融债等，实现对各类债券品种的全覆盖，同时明确了全流程管控要求。

　　根据办法，中央企业债券发行实行年度计划管理——结合年度预算管理，国资委一次性审批中央企业集团公司年度债券发行计划，确定债券发行额度，中央企业集团公司据此自行决策具体发行事宜。央企子企业的发债事项，均由集团公司负责审批和管理。

　　办法严格限定发债主体，要求中央企业建立债券发行主体认定机制，确定可以发行债券的子企业标准或名单，并要求中央企业合理确定债券品种和债券期限，逐步提高中长期债券发行占比。

　　此外，办法提出，中央企业应当积极利用债券品种创新等资本市场重大改革举措，通过发行科技创新债券、碳中和碳达峰债券、乡村振兴债券等创新品种，有效服务国家重大战略。

　　据了解，办法对各环节的风险防范工作提出了系统要求，包括重点风险企业管控、永续债管控、境外债券融资管理、债券在线监测、违规责任追究等方面。办法自印发之日起施行。

(责编：岳弘彬、袁勃)
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