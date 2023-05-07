本报记者 欧阳洁 原韬雄 刘新吾

习近平总书记指出：“要坚持供给侧结构性改革这条主线，使生产、分配、流通、消费更多依托国内市场，提升供给体系对国内需求的适配性，以高质量供给满足日益升级的国内市场需求。”

全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，相关地区和部门聚焦人工智能、生物制造、绿色低碳等领域，不断丰富和拓展新的应用场景，加快发展新产业新产品，同时推广先进适用技术，促进工艺现代化、产品高端化，改造提升传统产业。

以高质量供给创造引领新需求，越来越多的新产品新服务推陈出新，丰富了消费者的选择，经济活力日益增强。

顺应消费升级

完善供给体系

电视机可根据观看者位置调节距离和角度；智能厨房“一键启动”接入智能系统……这是记者在广东佛山蒙娜丽莎智能家居中心体验馆内看到的情景。

“我们希望提供全面的智能场景解决方案，给用户带来简约便捷、交互舒适的居住体验，满足多样化的需求。”蒙娜丽莎集团副总裁邓啟棠介绍，“随着人工智能、云计算等新一代信息技术的加速发展，以及年轻消费者成长为消费主力军，智能家居市场前景可期。”

产品有新意，市场受欢迎。新政策、新措施密集推出，培育壮大新产业，加快发展新产品，提升供给体系对国内需求适配性，将经济发展中的堵点、难点、空白点转化为增长点。

瞄准新型需求，细分市场产品受欢迎。

“摊煎饼、烙薄饼，这款电饼铛真是好用。”近日，北京居民李洁购买了一款新型电饼铛，只需将面团或者面糊放入电饼铛中，按下开关即可自动加热和控温，制作美味食品。

空气炸锅、电烤箱……高品质的小家电受到越来越多家庭喜爱，让百姓生活更便捷。艾媒咨询数据显示，近年来中国小家电行业市场规模整体上涨趋势明显，今年市场规模有望达到1900多亿元。功能更细化、更智能化的健康绿色产品广受欢迎。

新技术释放活力，新产业新产品加快发展。

全面感知互联、数据驱动设备生产、全程质量追溯，在陕西西安高新区的法士特高智新工厂，数字化技术赋能下的“智慧”运营让装备制造焕发新姿。

“法士特加紧智能化产品研发攻关，创新成果丰硕，生产的新品已配套国内多家乘用车传动系统。”法士特董事长严鉴铂介绍，“新工厂去年10月正式投运，生产效率相比传统制造提高70%以上，能源消耗降低14%。”今年1至3月，法士特销售收入同比增长35%以上，出口创汇增长近85%，实现“开门红”。

制造业智能化快速发展，为产品创新升级提供有力支撑。目前，我国已建成2100多个高水平的数字化车间和智能工厂，改造后，缩短了产品研发周期，降低了不良品率，减少了碳排放。

面向细分市场

提升服务水平

从海南博鳌出发，驱车前行，高楼逐渐被绿树取代。林荫深处，便是博鳌乐城国际医疗旅游先行区。截至去年底，乐城先行区进口特许药械品种首例达到290例，使用人次累计近1.8万。药品带离园区品种数和惠及人次分别增长93%和159%。

我国消费结构升级加速，服务性消费占比越来越高，文化、旅游、体育、养老等生活服务消费增长较快。企业顺应消费升级趋势，不断提供优质服务性消费，消费市场更加活跃。

养老服务提升生活品质——

在广东江门蓬江区居家养老服务中心，墙壁上的大型屏幕展示着智慧养老综合信息服务平台，屏幕上居家上门系统、高龄巡访系统、长者食堂系统等数据实时更新。

“通过综合信息服务平台，不仅能便捷预约养老服务站点活动，还能使用智能设备监测心率、血压，结果能同步发送给平台和孩子，遇到紧急情况，还能寻求帮助。有‘温度’的技术，让我的老年生活更有品质。”江门市民区锡添说。目前，该综合信息服务平台已经提供服务达到50多万人次。

从专业养老机构服务到社区居家养老，从公共设施适老化改造到适老化产品开发，我国养老服务体系加快健全，养老服务消费快速增长。国家统计局数据显示，2022年末，我国60岁及以上人口达2.8亿人，占总人口的19.8%；65岁及以上人口约2.1亿人，占总人口的14.9%，养老消费市场还将迎来更大发展空间。

健康服务增添百姓福祉——

近日，博鳌乐城罕见病诊疗专家平台正式启动，平台聚集药械企业、医保、医疗机构、医生专家、患者组织等，将为国内罕见病患者创新性地提供整合治疗方案。作为医疗对外开放的窗口，乐城先行区已经成为国内罕见病创新药械的示范区。

“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。”近年来，多层次、多样化医疗健康服务需求持续增长，顺应需求变化升级趋势，各地区各部门加快提高医疗健康供给质量和服务水平，为消费者提供更加优质高效的健康服务。

体育消费呈现巨大潜力——

随着人们健身需求不断增加，购买体育服装和装备、参与体育运动和赛事、观看体育赛事、租用体育场地等相关体育消费日益增长。预计到2025年，我国体育消费规模将增长至2.8万亿元。消费场景扩容、消费意愿强烈，折射出体育产业的蓬勃生机，也为未来体育产业发展增添了信心与活力。

强化品质引领

增强发展动能

供给满足需求，又创造需求。加快发展新产业新产品，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，是释放市场潜力的重要途径。

“要不断提升装备技术水平和科技研发能力，在重点关键材料领域实现更大突破。”中铝西南铝业公司董事长黎勇介绍，目前，公司研发新能源汽车用铝板，年生产能力达10万吨，2022年，公司实现汽车板产销量同比增长43.5%。

3月23日，重庆发布《重庆市推动成渝地区双城经济圈建设行动方案（2023—2027年）》，将实施关键领域核心技术攻关行动，组织实施汽车核心软件、人工智能、高端器件与芯片、先进制造、生物医药等科技创新重大（重点）专项，强化企业主体的产学研协同创新。

专家表示，要大力推进企业技术改造和设备更新，推广先进适用技术，促进工艺现代化、产品高端化。实施制造业“增品种、提品质、创品牌”行动，提升产品质量和品牌效益。

严格标准，提升产品质量——

“从产品生产加工、包装仓储、渠道物流，到终端销售、真伪查询，通过‘一品一码’追溯体系，企业可以准确了解到产品在生产、流通和消费环节中的基本情况。”广东省市场监管局相关负责人介绍，广东推进食品安全追溯体系建设，建立的重要产品追溯平台已实现与21个地级以上市数据对接，并向国家重要产品追溯平台报送数据，不仅能及时发现、解决质量问题，也能促使企业增强质量意识，促进品质消费。

近年来，我国加快标准体系建设，充分发挥标准对产品和服务供给的支撑引领作用，以标准化推动产业优化升级，促进新产品新业态新模式快速健康发展。现已发布国家标准4.3万项，产品和服务的标准和质量水平不断提升。

做强品牌，增强发展动能——

“服装服饰是非标准化产品，款式、结构和制作方式等千差万别，在技术上很难形成统一的标准，需要借助数字化、智能化等手段，完善制造高端化标准体系，提升产品质量，进而形成品牌。”广州市例外服饰有限公司副总经理陈志光告诉记者。

质量强国建设稳步推进。国家市场监督管理总局相关负责人介绍，今年将聚焦食品、药品等重点品类，提升产品质量和服务质量，保障人民群众享有高品质生活。

当前，消费市场呈现快速恢复态势。随着一些制约消费释放的不确定因素正在逐步消除，上半年消费领域主要指标增速有望逐步回升。展望全年，消费将成为经济增长的主拉动力，更好发挥对经济增长的基础性作用。

（本报记者姜晓丹参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年05月07日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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