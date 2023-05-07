本报北京5月6日电 （记者丁怡婷）中国电力企业联合会发布的《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）预计，2023年全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。其中，二季度南方区域电力供需形势偏紧。迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧，华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。

从发电量看，一季度，全国规模以上电厂发电量2.07万亿千瓦时，同比增长2.4%。其中，规模以上电厂水电发电量同比下降8.3%，主要水库蓄水不足以及今年以来降水持续偏少，叠加上年同期高基数等因素，是水电发电量同比下降的主要原因。《报告》显示，一季度，煤电发电量占全口径总发电量的比重保持在六成，仍是当前我国电力供应的最主要电源，充分发挥兜底保供作用。

《报告》预测，今年国民经济企稳回升将促进电力消费需求增长。受上年同期低基数等因素影响，预计二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。

中国电力企业联合会相关负责人介绍，电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。气象部门预计，今年夏季西南地区东部及华中中部降水偏少、气温偏高，湖北大部、湖南北部、重庆东部、四川东北部等地降水偏少二至五成，可能出现区域性气象干旱，将会对当地电力供应及电力外送产生影响；煤电企业亏损导致技改检修投入不足，增加了电力生产供应的不确定性。

为确保迎峰度夏期间电力安全稳定供应，《报告》建议，全力保障迎峰度夏期间电力燃料安全稳定供应；加快重点电源电网工程建设，提升电力系统调节支撑能力；充分发挥市场机制在电力安全保供中的重要作用，包括完善跨省跨区电力交易机制、健全完善市场化电价形成机制等。

《 人民日报 》（ 2023年05月07日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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