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农业农村部：全力保障小麦稳产丰收 赤霉病防控面积达3.53亿亩次

2023年05月07日08:30 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者李栋）近期江淮、黄淮海等小麦主产区出现强降雨天气，小麦赤霉病发生流行风险加大。日前，农业农村部下发紧急通知，要求各地在前期防控取得初步成效的基础上，持续抓好赤霉病防控，全力保障小麦稳产丰收。

中原熟，天下足。立夏当日，在河南省滑县的麦田里，植保无人机吹过，麦浪有序起伏，10余架无人机在连片的小麦田里进行统防统治作业。“不到20分钟就顺利完成了200余亩小麦的喷药作业。”种粮大户史万豪对今年的产量信心十足。

眼下，小麦已经进入抽穗扬花期，同时也是小麦病虫害高发期。小麦赤霉病又称烂穗病，是由多种镰刀菌侵染所引起，尤以多雨潮湿的温带发生严重。

“赤霉病是从开花以后从花粉管里侵入，雨后湿度大，非常有利于赤霉病发生。现在趁着天晴抓紧喷一遍药，保护麦穗不受侵染。”滑县农技推广中心副主任、植保站站长陈一品介绍，利用植保无人机进行飞防作业，不仅用药更加精准均匀、效果明显，还可以达到一喷多效，大幅提高了工作效率。

统计数据显示，当前滑县181.2万亩小麦长势良好。“在做好农技指导、统防统治的同时，还针对干热风、倒伏现象，抓早抓小，采取科学施药等有效措施，全力保障夏粮丰产丰收。”滑县农业农村局相关负责人表示。

为持续抓好赤霉病防控，保障小麦稳产丰收。近日，农业农村部下发通知要求坚持不懈抓好当前小麦赤霉病防控。在江淮、黄淮南部等常发重发区，采取必要的补防措施。在黄淮北部、华北等偶发区，密切关注天气变化，一旦遇连阴雨天气，结合“一喷三防”抓住抽穗扬花“窗口期”，落实“见花打药”预防控制措施，严防病害发生流行。

“同时，要及时组织清沟理墒，做到雨止田干，降低田间湿度，避免田间高湿闷热小气候加重病害流行。”农业农村部相关负责人强调，小麦成熟期要及时收获、晾晒烘干，避免麦粒湿度过大致使赤霉病菌再次侵染繁殖，影响小麦质量。

数据显示，各地已实施小麦赤霉病“见花打药”“雨后补防”面积3.53亿亩次，防控取得了阶段性成效。“当前病穗发生面积295万亩，同比减少44%，仅在沿江、豫南、陕南等局部田块出现。”该负责人说。

(责编：王连香、高雷)
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