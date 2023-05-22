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县域经济搭上电商“快车” 助力乡村振兴实现高质量发展

人民网记者 乔雪峰
2023年05月22日11:05 | 来源：人民网
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5月16日下午，位于河南省镇平县侯集镇的长彦观赏鱼养殖基地内车水马龙，各种名贵品种的锦鲤让远道而来的顾客惊喜不已。

家家有鱼塘、户户养锦鲤，在这里，小锦鲤“坐上”电商“快车”实现了“进城”的梦想，美丽的锦鲤“游”出了脱贫奔小康的大产业。

这是当前我国农村特色产业借助电商“快车”走向全国的一个缩影。记者从国家邮政局获悉，近年来，国家邮政局持续加强农村寄递物流体系建设，进一步畅通工业品下乡进村和农产品出村进城渠道，“快递进村”工程取得了显著成效。2022年，我国累计建成了990个县级寄递公共配送中心、27.8万个村级快递服务站点，全国95%的建制村实现快递服务覆盖。广泛培育快递服务现代农业项目，2022年业务量超千万件金牌项目117个，有力服务乡村振兴。

在河南省洛阳市新安县五头镇、西工区红山樱桃社区，大大小小的樱桃交易市场人流如织，果农们娴熟地向来往游客介绍自家樱桃的品种和价格。一座座快递帐篷鳞次栉比，一粒粒樱桃在快递员手上打包寄出，满山红遍的五头镇樱桃沟成了游客新的“打卡点”。

樱桃市场的繁荣离不开寄递服务的支撑。近日，洛阳出台《洛阳市发展直播电商行动计划（2023—2025年）》，鼓励直播电商企业在洛布局建设区域中心仓、分拨仓、前置仓，提升电商物流配送效率，支持电商企业根据市场状况、产品特点建设智慧云仓、共享仓，实现“乡村集货、云仓集单、数据互通、统仓共配”，着力打造线上经济新的增长点。

近年来，洛阳市邮政管理局深入推动快递进村，着力打通快递进村堵点，提升快递进村质量，为特色农产品上行打开销路。洛阳市邮政管理局相关负责人表示，下一步，将把促进电商快递协同发展作为助力乡村振兴的重要举措，持续推进农村寄递物流体系建设，积极培育业务量超千万件的快递服务现代农业金牌项目，为经济高质量发展贡献行业力量。

今年3月份，四川省宜宾市发改委印发了《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质的行动方案》，强调支持电子商务与快递物流协同发展，加快贯通县乡村三级电子商务服务体系和寄递物流体系，大力推进电商、快递进农村，深入开展城乡高效配送试点，优化末端配送网点布局。

宜宾市邮政管理局相关负责人表示，下一步，将加强与相关部门沟通协调，加快补齐农村寄递物流基础设施短板，推动电子商务企业与快递物流企业之间加强业务联动，优化快递物流网络布局和服务资源配置，探索农村电商快递共同配送模式，畅通快递“最后一公里”。

在山东省冠县万善乡西北召村的杨树林里，杨树林下一颗颗赤松茸肥嫩饱满，长势喜人。村民们忙着对赤松茸进行采摘、分拣、装箱，通过便捷的农村物流运往全国各地。

通过种植赤松茸，盘活丰富的林下资源，万善乡实现了资源共享、协调发展的生态农业模式，为乡村振兴、产业兴旺打下坚实基础，实现村集体增收、巩固脱贫攻坚成果。

国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长曾军山表示，“快递进村”是邮政快递行业的重点工作之一，随着快递网络不断下沉，加上农特产品寄递需求旺盛，一季度农村快递揽投量同比增长均高于全国快递业务增速。

快递进农村，不仅仅是电商平台商品寄进来、农特产品走出去，还能让大学毕业生、在外务工、创业、经商等人才“回家”创业，全方位推进县域经济发展提质升级，为谱写新时代乡村全面振兴谱写新篇章。

在山东省聊城东昌府区侯营镇老鸦陈村，“95后”返乡大学生王丽正在将一筐筐红彤彤的草莓从地里搬上车，准备通过快递发往全国各地。

王丽2022年辞去工作后，回到家乡承包了村内6个闲置大棚，开始种植草莓。在带动周边100余名群众就业增收的同时，她自己也收获了年产值40万元的收入，还带给村里11万元稳定的大棚租金。

“今年将注重突出县域作用，积极推进农村电商快递协同发展示范创建活动。”曾军山指出，国家邮政局通过研究部署未来三年农村快递服务体系建设工作，聚焦做好“土特产”文章，扩大快递服务现代农业覆盖面和规模，持续推进邮政快递服务现代农业项目，推进农村快递高质量发展。

电商赋能产业转型发展，为村民带来更多实惠，让乡村发展的更加和美。据了解，国家邮政局已印发《2023年邮政业服务乡村振兴工作要点》，后续将持续加大服务乡村振兴工作力度。

当前，我国每天有1亿多件快递包裹在农村地区流动，随着农村寄递物流体系的加快建设和快递进村覆盖率的持续提升，县域经济发展搭上电商“快车”，助力乡村振兴实现高质量发展。

(责编：乔业琼、吕骞)
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