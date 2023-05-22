欧阳易佳

5月22日是国际生物多样性日，今年的主题是“从协议到协力：复元生物多样性”。

我国是世界上生物多样性最丰富的国家之一。党的十八大以来，我国采取有力政策行动，协同推进生物多样性治理。特别是2021年我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类，极大巩固了生物多样性保护成效。

随着我国正在建立以国家公园为主体的自然保护地体系，建设全世界最大的国家公园体系，我国的生物多样性正在得到最严格的保护。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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