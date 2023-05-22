人民网北京5月22日电 （黄盛）据中国人民银行22日消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年5月22日，1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均维持不变。

对此，东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，5月LPR报价不变，主要原因是当月中期借贷便利（MLF）操作利率未做调整，LPR报价基础稳定；另外，近期银行净息差下行幅度偏大，再创历史新低，报价行压缩LPR报价加点动力不足；与此同时，当前宏观经济整体延续复苏过程，LPR报价下调的迫切性不高。

王青分析认为，5月两个品种的LPR报价均未做调整，属于2022年8月以来连续10个月处于相同水平。“自2019年8月LPR报价改革以来，在MLF操作利率不变的情况下，只在2021年12月1年期LPR报价和2022年5月5年期以上LPR报价进行过两次单独下调，其他月份，两个品种的LPR报价均与当月MLF操作利率保持联动。”王青说，5月MLF操作利率不变，实际上已在很大程度上预示当月LPR报价会保持不动；再加上4月信贷投放环比出现较大幅度下滑，是一季度信贷集中靠前发力后的正常节奏调整，并非市场主体融资需求削弱所致，也不代表宽信用过程发生逆转。因此，当前通过下调LPR报价，进一步激发市场主体融资需求的必要性下降。

中国民生银行首席经济学家温彬对此也表示，MLF利率作为LPR报价的锚定利率，其变动会对LPR产生直接有效的影响。梳理历次报价，自2019年8月以来，LPR共发生8次变动。其中，有5次实现了MLF利率与LPR报价的联动下调；有3次是在MLF利率未变的情况下，借助降准、存款利率定价改革等方式降低了银行综合融资成本，进而实现了LPR不同程度的下调。这表明央行政策利率变动会对LPR变动产生比较直接的影响。同时，在MLF政策利率之外，也会综合考虑银行成本端和贷款需求端对加点幅度的影响。

也有业内人士向人民网财经表示，LPR的继续调降，将主要取决于银行息差表现情况。除依赖于政策利率的下调外，最主要的还是要与负债端改善相匹配，以保证银行净息差维持在相对平稳水平。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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