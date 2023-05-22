人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）记者从国家矿山安全监察局日前召开的全国矿山防治水工作现场会上获悉，近年来，我国矿山防治水工作取得明显成效，政策法规标准不断完善，防治技术方法不断创新，基础保障能力不断提升，科技攻关力度不断加大，监管监察方式不断创新，矿山水害事故呈总体下降趋势。

会议指出，当前矿山防治水工作面临的形势日趋复杂，还存在非法违法导致水害事故多发、违规冒险作业时有发生、水文地质条件勘查不清、探放水措施落实不到位、水害重大隐患治理不力等问题，矿山防治水工作任务依然艰巨。

国家矿山安全监察局有关负责人表示，下一步，要牢牢把握并落实好矿山防治水工作“责任到位、专业过硬、地质清楚、治理有效、应急得力”的基本要求，树牢“水害可防可控”的理念，强化事前有效预防。要始终坚持地质先行，深化隐蔽致灾因素普查治理，积极推进矿山地质透明化，大力提升矿山水害防治地质保障水平。要严格执行矿山防治水“五必须、五严禁”要求，牢牢守住矿山防治水工作的红线底线。要时刻保持高度警惕，严密防范井工矿山透水、露天矿山滑坡、尾矿库溃坝等事故发生。要坚决落实事故征兆紧急情况撤人措施，完善制度机制，强化培训和演练，确保紧急情况及时撤出人员。要全力做好汛期安全防范各项工作，抓好汛前准备和隐患整治工作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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