新华社北京5月22日电（记者谢希瑶）商务部22日发布数据显示，今年1至4月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资2892.9亿元人民币，同比增长26.6%（折合421.9亿美元，同比增长17.6%）。

数据显示，1至4月，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资75.3亿美元，同比增长9%，占同期总额的17.8%。

数据还显示，1至4月，我国对外承包工程完成营业额2879.9亿元人民币，同比增长10.6%（折合420亿美元, 同比增长2.7%）；新签合同额4064.7亿元人民币，同比增长2%（折合592.8亿美元, 同比下降5.3%）。

同期，我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额230.5亿美元，新签合同额297.4亿美元，分别占同期总额的54.9%和50.2%。

(责编：胡永秋、袁勃)

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