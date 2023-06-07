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宝马集团：把可持续发展理念渗透到生产基地的每一个环节

2023年06月07日14:25 | 来源：人民网
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近日，宝马发布《宝马集团中国可持续发展报告》。报告中，宝马沈阳生产基地把以“全链减碳”和“循环永续”为核心的可持续发展理念渗透到了生产基地的每一个环节，在加快能源转型和提升资源利用效率方面取得阶段性成果。

华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩表示：“华晨宝马自成立20年以来，一直践行可持续发展战略。我们通过与供应商伙伴的合作，华晨宝马沈阳生产基地不仅生产了全球三分之一的宝马车，还基于循环经济的‘再思考、再精减、再利用、再回收’四大原则，协助供应商伙伴减碳增效，拥抱循环永续。”

据了解，2022年，宝马沈阳基地已实现100%可再生能源电力供电生产，其中太阳能电池板已增至29万平方米。得益于大东工厂涂装车间废水处理能力的提升，自来水使用量降为零，车间全年节水15万立方米，约可以满足近1000个沈阳家庭的一年用水量。此外，宝马国产车型单台生产水资源消耗量持续5年下降，降低至1.77立方米/台；单台生产废弃物处置量则连续4年下降，降至2.00千克/台，比上年同比减少20%。

目前，BMW第六代动力电池项目已在沈阳全面动工，宝马沈阳研发中心二期扩建项目也已经正式启用。2026年，宝马将在沈阳投产具备全新的循环永续标准的纯电动车型，以更绿色的产品来贡献给中国制造的绿色高质量发展。

在不断推进绿色生产的过程中，宝马协同合作伙伴打造绿色“朋友圈”。2022年，宝马对于再生材料的探索与应用进入到了从“原材料”到“零部件”的新阶段，满足供应链管理体系标准的前提下，拥抱循环经济，减少碳排放。

2022年，华晨宝马入选工信部绿色制造名单，并获评“汽车行业五星级供应链管理企业”。宝马集团方面表示，宝马正在从多维度积极拓展当地产业集群，如推动绿色生产、助力本地合作伙伴绿色转型、完善绿色汽车产品，不断为客户、为当地社会、为中国汽车工业创造价值，为沈阳、辽宁，乃至中国的制造业升级和高质量发展做出积极贡献。

(责编：曹淼、吕骞)
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