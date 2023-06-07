新华社北京6月7日电（记者于文静）截至6月7日17时，全国已收冬小麦达1.64亿亩、进度53.8%，其中安徽进度过九成，河南过八成，江苏过三成，山东、陕西进入收获高峰，河北麦收开镰。

记者从农业农村部了解到，进入6月份以来，河南、安徽、江苏、陕西等地紧抓降雨间隙和晴好天气，组织收获机械和农机手昼夜不歇、连续奋战，加快抢收成熟小麦，全国日均收获面积1500万亩以上，掀起“三夏”麦收高潮。

据中国气象局预报，未来十天麦收区大部以晴好天气为主，利于抢收抢晒。

农业农村部有关负责人表示，各地要持续做好农机调度，抓住有利天气加快收获进度，确保适收快收、应收尽收，因地制宜做好已收小麦烘干晾晒和通风储存工作。同时，紧抓农时及有利墒情，高效推进收种衔接，确保成熟一块、收获一块、播种一块，将秋粮播在丰产期。要组织开展巡回技术指导，紧抓机具状态良好、机手操作规范两个关键，努力提高机收作业质量减损失、提升机播作业质量促单产。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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