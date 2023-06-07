全国“三夏”麦收进度过半
2023年06月07日21:17 | 来源：新华网
小字号
新华社北京6月7日电（记者于文静）截至6月7日17时，全国已收冬小麦达1.64亿亩、进度53.8%，其中安徽进度过九成，河南过八成，江苏过三成，山东、陕西进入收获高峰，河北麦收开镰。
记者从农业农村部了解到，进入6月份以来，河南、安徽、江苏、陕西等地紧抓降雨间隙和晴好天气，组织收获机械和农机手昼夜不歇、连续奋战，加快抢收成熟小麦，全国日均收获面积1500万亩以上，掀起“三夏”麦收高潮。
据中国气象局预报，未来十天麦收区大部以晴好天气为主，利于抢收抢晒。
农业农村部有关负责人表示，各地要持续做好农机调度，抓住有利天气加快收获进度，确保适收快收、应收尽收，因地制宜做好已收小麦烘干晾晒和通风储存工作。同时，紧抓农时及有利墒情，高效推进收种衔接，确保成熟一块、收获一块、播种一块，将秋粮播在丰产期。要组织开展巡回技术指导，紧抓机具状态良好、机手操作规范两个关键，努力提高机收作业质量减损失、提升机播作业质量促单产。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 1399.58万元！出口“啤酒”夹藏大量人民币被海关查获
- 人民网北京6月7日电 （记者王震）据海关总署办公厅官方微博@海关发布消息，近日，昆明海关所属打洛海关关员在打洛口岸对一票以边民互市贸易方式申报出口的“啤酒”实施查验时，发现载货车辆车厢底部的14个啤酒纸箱内夹藏有大量人民币现金，经清点，共计1399.58万元。…
- 评论
- 关注