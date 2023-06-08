本报记者 张 忠 卞民德 程远州

前海桂湾片区全景。

前海管理局供图

4笔业务，合计金额150万元——今年3月起在前海落地的进口企业境外“不落地购汇”支付货款业务，成效初显。

这意味着，企业无需在境外开立人民币账户，即可开展跨境人民币结算，而且能够规避汇率风险。

与前海去年2.58万亿元的进出口总额相比，这一数字并不起眼。然而，它却是十年来跨境人民币进口贸易结算的重大突破。

在广东深圳前海深港现代服务业合作区，这样的制度创新成果层出不穷。高峰期时，前海每3天就推出一项制度创新成果。截至今年4月，前海已累计推出制度创新成果765项，全国复制推广76项。

敢为天下先，是前海与生俱来的特质。

推进前海开发开放，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家改革开放重大举措，是支持香港经济社会发展、提升粤港澳合作水平、构建对外开放新格局的重要举措。

“精耕细作，精雕细琢，一年一个样，一张白纸，从零开始，画出最美最好的图画”“发展这么快，说明前海的模式是可行的，要研究出一批可复制可推广的经验，向全国推广”“要深化前海深港现代服务业合作区改革开放”——党的十八大以来，习近平总书记3次亲临前海，多次就前海开发开放发表重要讲话、作出重要指示批示。

十年间，前海建设突飞猛进、面貌日新月异。产业集聚，动力强劲，2022年前海实现地区生产总值1948.68亿元；实际使用外资58.64亿美元，占深圳市的53.5%、广东省的21%。

“前海的发展充分证明、生动印证了习近平新时代中国特色社会主义思想的实践伟力。”扎根前海十余年，深圳市前海管理局副局长王锦侠全程见证前海巨变。

2021年9月，中共中央、国务院印发的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》发布，明确前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。1小时左右可达香港、澳门、广州，拥有1个国际机场、7个港口码头、6个对外开放口岸和68公里黄金海岸带，前海发展要素更加齐备。

“‘扩区’不是土地空间的简单拓展，而是改革优势、发展优势、产业优势的叠加、优化和提升，要真正为香港服务业扩大空间，为香港的结构优化发挥杠杆作用。”王锦侠介绍，牢牢把握“扩区”和“改革开放”两个重点，前海全面深化改革开放迈出坚实步伐。

以制度创新为核心，在“一国两制”框架下先行先试。

前海综合保税区内，一箱箱电子产品在500平方米的围网区域完成安检，随即装车运往深圳机场。这些电子产品将直接登机，发往东南亚市场。

“深圳机场货运业务量大，但仓库容量有限，货物需排队等待安检，时间长、存储费用大。”深圳美邦链通国际航空物流有限公司总经理汤玲丽说，现在从入库到登机最多两三天，为企业节约大量成本。

推进贸易一体化联通。前海在综合保税区创新运用“先入区、后报关”“货物按状态分类监管”等通关便利措施，首创港澳企业在广东自贸试验区深圳前海蛇口片区内直接办理海关报关单位备案手续。

加快金融业开放创新。前海实现跨境贷、跨境债、跨境投资、跨境资金池、跨境资产转让和自由贸易账户等金融创新，自由贸易账户跨境收支突破4000亿元，落地全国首家港资控股的消费金融公司、公募基金公司、合资证券公司以及港交所前海联合交易中心。

推动法律事务对外开放。通过设在前海的最高人民法院第一巡回法庭（第一国际商事法庭）和深圳国际仲裁院，以“司法终审”和“一裁终局”为支撑，前海打造依托香港、服务内地、面向世界的国际法律服务高地。迄今为止，前海法院适用域外法审理案件166件，深圳国际仲裁院适用域外法仲裁案件114宗。

“我们出台了促进制度创新的若干措施和操作规程，加强与国家部委联动，紧密依托香港，打造全面深化改革创新试验平台。”前海管理局制度创新处副处长蔡泽濠说，制度创新步入深水区，前海破壁攻坚势头不减。

深化深港合作，丰富协同协调发展模式。

今年2月23日，前海管理局与香港商务及经济发展局联合发布《关于协同打造前海深港知识产权创新高地的十六条措施》。此前，前海管理局与香港财经事务及库务局曾联合发布《关于支持前海深港风投创投联动发展的十八条措施》。两地同步发布“政策包”，如今已成常态。

“过去更多的是具体项目合作，联合发布政策是两地合作模式的创新。”前海管理局港澳服务处副处长侯静说，相互借助、相得益彰，前海努力担负起探索丰富粤港、深港协同发展的时代使命。

率先试点“两个15%”税收体制改革，为香港企业量身定做一批模块化建筑群，面向香港企业出让不少于1/3的土地，实现香港税务、建筑、规划、导游等18类专业人士通过执业登记（备案）即可在前海执业……截至目前，前海已有600多名港澳专业人士完成跨境执业登记或备案，在这就业的香港人口超过7500人，注册港资企业近万家，深港青年梦工场孵化香港创业团队480余家。

香港青年方丽华，以香港城市大学胡金莲教授科研团队为支撑，发扬香港在文化设计领域优势，将公司移师前海，“在这里，我们见证深港合作的力量，融合香港与内地之长，走向更加广阔的舞台。”

站在前海石旁，面朝深圳湾，鳞次栉比的高楼大厦遮住了远望的视线。老照片上一望无际的海边滩涂，早已全然不见。目之所及，诚如习近平总书记在二〇一九年新年贺词中所言，“深圳前海生机勃勃”！

《 人民日报 》（ 2023年06月08日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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