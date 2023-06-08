本报记者 程远州 卞民德

前海石。

桂湾金融中心。

深圳国际会展中心。

以上均为前海管理局供图

论区域面积，前海是个“小不点”，“扩区”后也不过120.56平方公里。

论经济体量，前海是个“巨无霸”，2022年地区生产总值近2000亿元、进出口总额2.58万亿元，一举一动都吸引着全国乃至世界的目光。

深圳，这座改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市，用一个个开先河之举，创造出“世界发展史上的一个奇迹”。

10多年前，前海湾畔的滩涂地，成为“特区中的特区”，担负起新的历史使命。新时代的如椽巨笔，续写出南海边的新传奇。

习近平总书记始终挂念着这片年轻的“改革试验田”。2012年12月，党的十八大后离京考察第一站，习近平总书记就来到前海，发出了改革开放再出发的号召。2018年10月，习近平总书记再次来到前海，肯定“前海的模式是可行的”。在二〇一九年新年贺词中，习近平总书记专门提及“深圳前海生机勃勃”。2020年10月，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上强调，“要深化前海深港现代服务业合作区改革开放”。

殷殷嘱托，切切期望。光荣使命，时代担当。

坚持“依托香港、服务内地、面向世界”，前海深港现代服务业合作区以制度创新为核心，在“一国两制”框架下先行先试，推进与港澳规则衔接、机制对接，丰富协同协调发展模式，全力打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽，不断构建国际合作和竞争新优势。

2021年9月，中共中央、国务院印发的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》公布，为前海擘画新的图景。

风劲好扬帆，前海高质量发展的足音铿锵。最美最好的图画，正一步步绘就。

推动香港更好融入国家发展大局

“梦工场，是圆梦的地方。”25岁的香港青年黄绍棋，就是前海深港青年梦工场的一位圆梦人。

从香港城市大学毕业后，他与两名校友结伴参加创业大赛，斩获100万元奖金，随即开启创业之旅。“在梦工场，有租金减免、税收优惠、人才房供给等多重政策，更有家的感觉。”

“家的感觉”，来自前海街头随处可见的细节。斑马线上写着“望左”“望右”，街牌是有别于“内地蓝”的白底黑字。梦工场还引入有香港特色的美食及生活配套服务品牌，营造“港风港味港服务”。

前海，已成为港人港企进入内地发展的新选择。目前，前海累计吸引港资企业近万家，梦工场累计孵化香港创业团队480余家。

“因深港合作而生，因深港携手而兴，前海肩负着为香港发展扩大空间，为香港的结构优化发挥杠杆作用的时代使命。”前海管理局副局长王锦侠说，聚焦深港现代服务业合作，前海着力支持香港更好融入国家发展大局，与香港建立更宽领域、更深层次、更高水平的联系纽带。

携手并肩，完善深港合作机制——

去年9月，前海管理局携手香港财经事务及库务局同步发布支持深港风投创投联动发展18条措施。今年2月，前海管理局又与香港商务及经济发展局联合发布协同打造前海深港知识产权创新高地16条措施。今年5月，前海管理局联合香港商务及经济发展局、投资推广署等，在香港举办“深港携手 共赢未来”外商投资推介招商会，全面推介前海营商环境和优惠政策。

“今年深港口岸全面通关以来，两地互动合作更加密切。”前海管理局港澳服务处副处长侯静说，当前深港两地正努力推进双向互动，“加深兄弟情，共圆兄弟梦”。

政策护航，促进港企更好发展——

1/3以上土地面向港企出让，为港企量身定做一批模块化建筑群；出台外资奖励、产业集聚、总部企业、科技创新等八大政策，构建支持港澳企业政策体系；推动中国人民银行、税务总局、海关总署等部门出台支持前海专项政策，助力港澳企业在前海“进得来、发展得好”……

在前海执业的香港税务师郑康祥细数“获得感”：“企业所得税率从25％降到15％，港籍和境外人才个税按15％征收，港资企业比照内地企业上浮20%享受专项产业扶持，这对我们发挥所长、开拓粤港澳大湾区市场有极大帮助。”

细处落笔，便利港人工作生活——

“前海港澳e站通”在港澳设立，为港澳人士免费提供238项政务服务；前海蛇口自贸区医院开办港澳居民服务中心，获批“港澳药械通”试点；发布“惠港九件实事”，为港人提供包括400套人才住房、800个工作岗位、逾700万元创新创业大赛奖金在内的全方位支持。

深港融通，渐入佳境，前海已成为与香港关联度最高、合作最紧密的区域之一。2022年，前海实际使用港资56.08亿美元，占深圳全市使用港资总额的55.2%。

打造全面深化改革创新试验平台

巨轮往来频繁，集卡川流不息。广东自贸试验区前海蛇口片区内，似乎并无昼夜之分。

“目前蛇口港已开通27条组合港线路，多港如一港，实现‘一次报关、一次查验、一次放行’，打造了一条便捷高效的粤港澳大湾区海上物流通道。”深圳海关综合业务处业务改革科科长张胜浩介绍，在这里运用的进口商品全球溯源核放、全球中心仓、国际海运中转分拨集拼中心等物流新模式，走在全国前列。

制度创新，助力前海蛇口片区快速成长。8年来，前海蛇口片区海关备案企业突破1万家，外贸进出口总值年均增长23%。

窥一斑而知前海全貌。曾经，平均三天一层楼的“深圳速度”令世人惊叹。如今，制度创新成果层出不穷的前海，诠释着“深圳速度”的新内涵。

在全国率先启动企业登记“证照分离”，发出首张“多证合一、一照一码”营业执照；率先试点商事登记确认制，依托“前海港澳e站通”实现“足不出港澳”即可开办企业；率先推出“深港通注册易”服务，实现企业开办“一日办结”……截至今年4月，前海已累计推出制度创新成果765项，向全国复制推广76项，成为“一国两制”框架下先行先试、引领制度创新的“策源地”。

“起点高、势头猛、覆盖广、效益好、可复制性强。”王锦侠如此概括前海制度创新的特点。

坚持先行先试、边行边试、合作共试，前海着力打造以投资便利化、贸易便利化、金融开放创新、事中事后监管、法治创新、人才管理改革、体制机制创新、党建创新八大板块为核心的制度创新“前海模式”。

直到贷款到账，深圳市中科领创实业有限公司创始合伙人黄健还不敢相信，无需抵质押，就有银行愿意把钱借给他这个“首贷户”。

这家银行名为前海微众银行，是全国首家数字银行，也是前海金融体制改革的产物。借助互联网、大数据、云计算等技术，微众银行针对小微企业推出线上无抵押企业流动资金贷款产品“微业贷”，解了黄健的燃眉之急。

“目前，‘微业贷’累计授信客户超过110万家，户均授信约99万元，缓解了融资难。”微众银行首席财务官、董事会秘书王立鹏说。

“扩区”之后，前海制度创新的活力只增不减。

“力度更大，层次更深。”前海管理局制度创新处副处长蔡泽濠说，前海牢牢把握“扩区”和“改革开放”两个重点，在“物理扩区”的基础上同步开展“政策扩区”。

上下联动，系统集成式改革试点陆续展开——

今年2月，中国人民银行等五部门联合印发“金融支持前海30条”。截至一季度末，仅优质企业贸易外汇收支便利化试点一项，前海就有61家企业参与试点，跨境收支金额63.9亿美元。

去年9月，海关总署发布支持前海18条措施。在科研材料通关方面，政策已实现畅通——对已获得香港卫生署进口许可的科研用生物物质，可优先办理出入境卫生检疫审批。

面向市场，激发经营主体创新能量——

前海开发建设体量大、建设项目密集、用电接入时间紧，“临电共享”服务模式应运而生。南方电网深圳前海供电公司采用临时用电一站式办理等方式，为客户降低临时用电建设成本约40%，缩减办电时间一半以上。这一模式入选广东自贸试验区第四批制度创新案例，并在全国复制推广。

“目前，在获得电力方面，前海已处于世界领先水平，客户年平均停电时间为0分钟。”南方电网深圳前海供电公司总经理杨颋说。

一年多来，《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》提出的72项重点任务中，超过四成已落地，其余均取得重要进展。

改革活力持续释放，高质量发展动能强劲。2023年一季度，前海实现地区生产总值466亿元，同比增长13.7%；固定资产投资196.1亿元，同比增长12.7%。

建设高水平对外开放门户枢纽

在深圳国际仲裁院，刘晓春身兼两职：党委书记、院长。

有人担心，搞国际仲裁，党委书记的身份会不会有影响。

事实胜于雄辩。在一起争议金额达134亿元人民币的跨国投资纠纷中，外方当事企业点名要求刘晓春担当独任调解员。历时13天，纠纷圆满解决。时隔半年，外方当事企业管理人员偶遇刘晓春，主动上前致谢，并向生意伙伴积极推介深圳国际仲裁院。

“在竞争激烈的国际仲裁领域脱颖而出，我们靠的是独立、公正、创新。”刘晓春说，仲裁依靠市场认可，市场用脚投票，“最难的就是公信力的锻造。”

2012年，深圳以特区立法形式对深圳国际仲裁院进行法定机构改革，率先引入以国际化的理事会为核心的法人治理机制。在仲裁员结构、仲裁规则等方面，深圳国际仲裁院加快与国际接轨，还以业务合作方式引入国际商会国际仲裁院、新加坡国际调解中心等国际性组织。深圳国际仲裁院现任13名理事中有7名来自港澳及海外，现任1547名仲裁员中有569名来自境外、覆盖114个国家和地区。

2022年，深圳国际仲裁院受理仲裁案件总争议金额1272亿元，居亚洲第一、全球前三；涉外案件384件，覆盖138个国家和地区。

深圳国际仲裁院，已经成为前海法律事务对外开放的标杆之一。《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》提出，在前海合作区内建设国际法律服务中心和国际商事争议解决中心，探索不同法系、跨境法律规则衔接。

前海法院持续推进适用域外法审理涉港商事案件机制建设，并明确域外法查明和适用机制，保障当事人用“自己熟悉的法律”处理商事纠纷的权利。前海法院选任32名港籍陪审员，参与涉外涉港澳台商事案件审理；聘请16名港澳台和外籍调解员，参与国际商事案件多元化解。目前，前海法院受理涉外涉港澳台商事案件、适用香港法审理案件均居全国基层法院第一。

“我们拥有系统的域外法查明与适用体系，当事人可以依法自由选择适用域外法。”前海法院法官谢雯说，“我们正从诉讼更便捷、制度更融合、合作更互信、规则更透明‘四个路径’，分领域、分层次、分步骤推进跨境商事法律规则衔接。”

去年启用的深港国际法务区，联动香港打造国际法律服务中心和国际商事争议解决中心，截至目前已集聚司法、仲裁、调解等六大类165家法律服务机构。在推进粤港澳律师事务所联营的基础上，今年3月，前海又获准开展中外律师事务所联营试点。

紧紧围绕“建设高水平对外开放门户枢纽”，前海近年来着力深化与港澳服务贸易自由化、扩大金融业对外开放、提升法律事务对外开放水平、高水平参与国际合作。

作为我国金融业对外开放试验示范窗口，前海已实现跨境贷、跨境投资、自由贸易账户等跨境金融创新。其中，前海自由贸易账户跨境收支突破4000亿元。“双牌照”银行，港资控股的消费金融公司、公募基金公司、证券公司陆续在前海开业。

汇丰前海证券有限责任公司，是外资控股的多牌照证券公司。总经理何善文在金融行业深耕多年，曾在内地多个城市任职，“前海与香港的互补性很好，我们在这里可以做A股市场的行销、集中竞价等，也可以做资产管理，有很大的自由度。”

2022年，前海实际使用外资58.64亿美元，占深圳市的53.5%、全国的3%左右；前海综合保税区进出口总额2352亿元，同比增长48.8%。前海还建成3个国际化街区、4所港澳医疗机构、9所国际学校，成为国内国际化程度最高的区域之一。

高起点高水平发展现代服务业

渣打银行、安盛集团、恒生前海基金……在前海深港国际金融城，众多国际金融机构“扎堆”亮相。

启动建设不到两年，前海深港国际金融城已签约入驻金融机构276家，其中来自香港、其他国家和地区的金融机构占比近30%。

恒生前海基金管理有限公司，是首家入驻前海深港国际金融城的港资金融总部企业，也是在内地成立的首家港资控股公募基金管理公司。“借助前海的政策和区位优势，我们积极发展特色跨境金融业务，目前资产管理总规模已超140亿元。”恒生前海基金管理有限公司总经理刘宇说。

金融业是现代服务业支柱产业之一，前海一直在不遗余力扶持。2022年，前海金融业增加值同比增长13.4%，金融业纳税占比在前海各行业中连续6年居首；地方金融机构达4632家，约占深圳市的八成，其中注册港资金融业企业2089家。

今年4月，前海再次推出金融业高质量发展“重磅”利好：对新注册或新迁入且符合条件的持牌金融机构，给予一次性落户奖励最高1000万元；对入驻前海深港国际金融城且符合条件的金融机构，最高给予经营团队扶持2000万元……

前海设立的初衷，是通过深港合作，以现代服务业的发展促进产业结构优化升级，为我国构建对外开放新格局、建立更加开放经济体系作出有益的探索。

“‘扩区’之后，如何把深港现代服务业合作区打造得更丰富，是我们一直在思考、探索的问题。”王锦侠说，要聚焦这一主责主业，构建更加优质、高效的现代服务业新体系，加快打造现代服务业发展高地。

实施“前海全球服务商计划”——

在2022年11月举办的前海全球招商大会上，前海向金融、商贸物流、信息、科技、文化创意、商务、航运、公共服务等8类全球服务商发出邀请，承诺每年提供不少于10亿元的产业扶持资金、不少于20万平方米的产业空间，招引在行业细分领域全球权威榜单排名前50、国内排名前20的企业。目标是到2025年，前海力争引进、培育全球服务商300家以上，实现现代服务业增加值1000亿元以上，打造粤港澳大湾区现代服务业发展核心引擎，成为亚太地区重要的生产性服务业中心。

推出“政策包”，提供优质载体——

近年来，前海密集出台涉及金融、商贸物流、专业服务等领域的10余项产业扶持政策，加速聚集优质企业。启动建设风投创投、融资租赁、天然气贸易、跨境电商、涉税服务、高端智库“六大集聚区”，为企业打造空间集聚、资源集约的产业平台，助力其提高效益和发展壮大。

目前，风投创投集聚区已入驻渣打、惠理等104家重点机构，天然气贸易集聚区引进新奥燃气、中海油等33家龙头企业，涉税服务业集聚区已签约入驻7家国内百强税务师事务所。

在前海综合保税区，跨境电商全业态海关监管场所监管中心的智能监管流水线上，货物包裹有序进场，仅需6秒，就能获得720度全景“无死角体检报告”，并完成与报关单的核对，清关后20分钟左右即可到达深圳湾口岸，一小时内到达香港机场发往全球各地。

跨境电商，从前海联通世界。前海对落户的跨境电商平台、大卖家、物流服务商等全链条企业实施仓库租金补贴、运输补贴、交易奖励、贡献奖励、品牌培育奖励等一系列优惠扶持措施。深圳的5个跨境电商监管场站有4个在前海，业务规模占深圳市的80%以上，已形成跨境电商完整产业链和生态圈。

年轻的前海，正加快建设全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同发展带动能力强的高质量发展引擎。

《 人民日报 》（ 2023年06月08日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经