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中国外贸连续4个月保持正增长

2023年06月08日06:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京6月7日电  （记者邹多为）面对外需走弱带来的挑战，我国外贸韧性持续显现。海关总署7日发布的数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值16.77万亿元，同比增长4.7%。其中5月单月进出口3.45万亿元，增长0.5%，月度进出口连续4个月保持正增长。

　　从贸易方式看，前5个月，我国一般贸易进出口11万亿元，同比增长7%，占我国外贸总值的65.6%，比去年同期提升1.4个百分点。

　　从外贸主体看，前5个月，我国有进出口实绩的民营企业43.9万家，同比增加8.8%，合计进出口8.86万亿元，增长13.1%，占我国外贸总值的52.8%，比去年同期提升3.9个百分点。

　　从贸易伙伴看，我国对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员进出口稳定增长。前5个月，RCEP占我国外贸比重超过30%。其中，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，进出口2.59万亿元，同比增长9.9%。欧盟为我国第二大贸易伙伴，进出口2.28万亿元，增长3.6%。

　　同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元，同比增长13.2%，其中对哈萨克斯坦等中亚五国增长44%。

(责编：卫嘉、白宇)
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