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2022年度“海洋人物”评选结果揭晓

2023年06月08日10:49 | 来源：人民网
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人民网汕头6月8日电 （王绍绍）8日，2023年世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动在广东汕头举行。活动现场揭晓了2022年度“海洋人物”评选结果，并向社会发布10名（组）“海洋人物”的先进事迹。

2022年度“海洋人物”分别是中国极地研究中心（中国极地研究所）船舶与飞机管理处副处长赵炎平，中国海洋大学研究生支教团（集体），海军某部二级军士长邱华，交通运输部上海打捞局救捞工程船队潜水队队长胡建，中国海油研究总院有限责任公司海管结构首席工程师侯静，中国船舶科学研究中心党委委员、副所长叶聪，中国科学院院士，厦门大学海洋与地球学院讲席教授焦念志，外交部边界与海洋事务司（集体），寻山集团有限公司党委书记、董事长，山东省荣成市寻山街道青鱼滩社区党委书记、居委会主任李长青，中远海运船员管理有限公司上海分公司船长严正平。10名（组）“海洋人物”及代表登台获颁证书与奖杯。

活动现场播放了“海洋人物”事迹宣传片。在访谈环节，围绕海洋强国建设，“海洋人物”结合亲身经历，讲述了他们远征极地、守岛戍边、耕海牧渔、科技兴海等海洋故事，引起现场观众的广泛共鸣。

据悉，2009年至2019年，自然资源部（国家海洋局）已成功举办过11届“海洋人物”评选活动，共评选出103名（组）工作在海洋管理、科研、经济、环保、渔业、教育、公益等多个领域的杰出代表。本届“海洋人物”学习宣传活动继2019年后再次启动，活动吸引了社会广泛关注和积极参与，展现了许多默默耕耘、无私奉献在海洋事业第一线先进人物的风采，涵盖了海洋经济、科技、权益、教育、交通等多个涉海领域。随后，“海洋人物”座谈会、“海洋人物”进校园等宣传活动将持续开展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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