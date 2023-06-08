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2023年世界海洋日主场活动在广东汕头举行

2023年06月08日10:49 | 来源：人民网
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人民网汕头6月8日电 （王绍绍）8日，以“保护海洋生态系统 人与自然和谐共生”为主题的世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动在广东汕头举行，活动发布了和美海岛评选结果，揭晓了2022年度“海洋人物”评选结果。

“自然资源部高度重视海洋生态文明建设，保护海洋生物多样性，实现海洋资源有序开发利用。”自然资源部党组成员、国家自然资源副总督察陈尘肇表示，自然资源部将坚持“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的工作定位，抓好海洋领域各项重点任务，推动海洋经济高质量发展，推进海洋生态文明建设，加快实现海洋科技自立自强，深度参与并推动全球海洋治理，加强海洋人才队伍建设。

广东省人民政府副省长孙志洋指出，海洋已成为人类生存和可持续发展的战略空间和资源宝库。海洋日活动搭建了一个增加公众参与度、让全社会关心认识海洋的重要平台，将为加强海洋生态环境保护、加快建设海洋强国发挥重要作用。广东将以此为契机，坚持陆海统筹、山海互济，提升海洋生态服务功能；加强海洋资源科学利用，促进海洋产业转型升级，推动海洋经济绿色低碳发展；全面推进海洋整体保护、系统修复、综合治理，为建设海洋强国贡献广东力量。

当天，由自然资源部组织开展、备受社会关注的和美海岛评选结果发布。在现场举行的授牌仪式上，广东南澳岛、浙江南麂岛、山东南长山岛和北长山岛（岛群）等全国33个“生态美、生活美、生产美”的和美海岛获颁证书和牌匾。

活动揭晓了2022年度“海洋人物”评选结果，向社会发布赵炎平、中国海洋大学研究生支教团（集体）、邱华、胡建、侯静、叶聪、焦念志、外交部边界与海洋事务司（集体）、李长青、严正平等10名（组）“海洋人物”的先进事迹。

据了解，主场活动由自然资源部、广东省人民政府主办，自然资源部办公厅、宣传教育中心、南海局与广东省自然资源厅以及汕头市人民政府承办。

(责编：孙红丽、吕骞)
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