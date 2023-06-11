人民网北京6月11日电 （黄盛）日前，证监会起草了《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》(以下简称《规定》)，并向社会公开征求意见。《规定》明确，基金投资顾问机构应当建立健全留痕管理制度，对基金投资顾问全部业务环节实施留痕管理，留痕方式包括录音、录像、纸质留痕或者电子留痕等。留痕资料应当完整保存，保存期限不少于10年。

据介绍，基金投资顾问业务，是指向客户提供基金投资建议，辅助客户作出投资决策或者代理客户作出投资决策的经营性活动。在客户授权范围内，代理客户作出基金品种、数量、买卖时机决策的，为管理型基金投资顾问业务。基金投资顾问机构从事管理型基金投资顾问业务的，可以接受客户委托办理基金申购、赎回、转换等操作申请。

《规定》要求，基金投资顾问机构应当确保基金投资顾问人员使用统一的具有留痕功能的系统提供服务。提供互联网在线服务的，系统应当具备供客户记录、保存、下载等留痕功能；提供电话或者现场服务的，基金投资顾问人员应当在首次向客户提供服务前，提示客户可以通过录音、录像等方式记录服务过程或者留存相关资料。

此外，基金投资顾问机构应当履行适当性管理义务，了解客户风险承受能力，合理评估、科学界定基金组合策略和基金投资顾问服务的风险水平，根据客户的投资目标、投资期限等，提供适当的服务。基金投资顾问机构全面了解客户情况，为客户提供资金规划、资产配置等投资规划方案，并根据客户不同的投资目标、投资期限等，为客户匹配不同的基金组合策略的，可以按照服务整体风险程度确定风险等级。基金投资顾问机构在了解客户投资目标、投资期限、风险承受能力和偏好等情况前，不得展示基金组合策略。基金投资顾问机构已对投资者使用管理型基金投资顾问服务履行适当性义务的，基金销售机构在办理该服务下投资者的基金销售业务时，可以直接将该投资者视同相关基金的合适投资者。

(责编：王连香、吕骞)

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