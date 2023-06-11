原标题：三峡水库水位消落迎接长江主汛期

6月9日，船舶即将进入三峡大坝五级船闸（无人机照片）。

6月10日15时，三峡水库水位消落至150.38米，释放防洪库容迎接长江主汛期。

新华社记者 伍志尊 摄

这是6月9日拍摄的三峡大坝。

6月10日15时，三峡水库水位消落至150.38米，释放防洪库容迎接长江主汛期。

新华社记者 伍志尊 摄

这是6月9日拍摄的三峡大坝（无人机拼接照片）。

6月10日15时，三峡水库水位消落至150.38米，释放防洪库容迎接长江主汛期。

新华社记者 伍志尊 摄

这是6月9日拍摄的三峡大坝下游导流堤。

6月10日15时，三峡水库水位消落至150.38米，释放防洪库容迎接长江主汛期。

新华社记者 伍志尊 摄

这是6月9日拍摄的三峡大坝（无人机照片）。

6月10日15时，三峡水库水位消落至150.38米，释放防洪库容迎接长江主汛期。

新华社记者 伍志尊 摄

(责编：王连香、杨迪)

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