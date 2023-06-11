新华社广州6月10日电 题：他们没有考上大学，却成了世界冠军

新华社记者王浩明、陈凡靖

一张图纸，一台电脑，一个计时器，一双眼睛不时在图纸和电脑屏幕之间切换，一阵阵哒哒的键盘和鼠标敲击声后，一组参数计算完毕，导入铣床的数控系统，刀头与金属胚之间发出呲呲的摩擦声，火花四溅，片刻，一个工件“新鲜出炉”，平滑的曲面闪闪发亮，折射出工业之美。

6月9日，学生在位于广州的广东省机械技师学院内上课。新华社记者 龚兵 摄

这是广东省机械技师学院数控铣床集训基地的日常景象，学生们正在紧张备战，而两位老师则在一旁不时指点着。

这所位于广州市白云区的学校，已经培养出10位世界技能大赛的金牌选手——他们没有考上大学，但他们是世界冠军。他们有的留在学校，培养下一批冠军。有的进入企业，成为高精密制造的能手。

6月9日，在位于广州的广东省机械技师学院，第44届世界技能大赛数控铣项目冠军杨登辉老师（左）在指导学生。新华社记者 龚兵 摄

杨登辉，1997年出生，2017年世界技能大赛冠军，第十四届全国人大代表，广东省机械技师学院教师。

周楚杰，1999年出生，2022年世界技能大赛冠军，广东省机械技师学院最年轻的教师。

而这两位老师，在一年前，还是师徒关系。

周楚杰出生在佛山顺德的一个农村家庭，初中毕业前，他的叔父曾经带他参观过一家工厂的数控车间。

“在干净整洁的车间里，身穿灰蓝色工服的师傅们全神贯注，一个一个亮锃锃的工件在他们操作的设备里诞生，就在那时，我对技术工人第一次有了直观的认识，他们靠自己的技术创造出产品，有一技之长，人人都了不起。”周楚杰说。

这个当时只有15岁的小伙子初中毕业后进入顺德一所中专学习数控加工，2017年，他在学校食堂的电视上看到了中国代表团在第44届世界技能大赛中斩获多枚金牌的画面。“我激动得一宿没睡，一个大胆的想法在我脑海出现：我能不能代表国家参加世界技能大赛？”

6月9日，学生在位于广州的广东省机械技师学院内上课。新华社记者 龚兵 摄

怀揣梦想，周楚杰在中专毕业后进入广东省机械技师学院，专攻数控铣床，进入备战世界技能大赛的集训队，而他的老师，恰恰就是周楚杰中专时候在食堂电视上看到的第44届世界技能大赛数控铣项目的冠军杨登辉。

周楚杰复制着自己老师的汗水与荣耀之路，每天从7点开始训练，直到晚上12点才休息，终于在一众选拔队成员中脱颖而出，代表中国队前往德国参加2022世界技能大赛特别赛。

3天3个模块，连续18个小时在冒着火花的机床和电脑之间穿梭，凭着稳定的发挥，周楚杰登上了数控铣项目的最高领奖台——而这已经是广东省机械技师学院在这个项目上的四连冠。

最近10年，广东省机械技师学院的选手5次参加世界技能大赛，共荣获10枚金牌、3枚银牌和4枚铜牌。

6月9日，学生在位于广州的广东省机械技师学院内上课。新华社记者 龚兵 摄

在广东省机械技师学院院长叶军锋的眼里，金牌是荣耀，是榜样，更能够促进学校的教育质量提升。

“通过参加世赛，促进了学院的专业建设发展和人才培养质量的提升。我们培养的学生要做到一毕业就能就业上岗，一上岗就能直接为企业生产作出贡献。”他介绍，学院服务于广东省20个战略性产业集群，打造了工业设计与快速成型、智能制造、人工智能技术应用、新能源汽车等7个专业群，使教学实训内容与企业岗位实现无缝对接。

在该学院与德国西门子公司合作建立的中德西门子技术（中国）国际学院，一堂实操课正在进行，学生们分成若干个小组，学习工业机器人编程调试，老师一边讲解，学生一边上手操作。

“让我在教室里对着一本书，我是坐不住的，但这种操作课程我就觉得很有趣，我就学得很快。”一位学生说。

6月9日，学生在位于广州的广东省机械技师学院内上课。新华社记者 龚兵 摄

校企合作和产教融合也贯穿在了这所学校的办学全过程，该校与包括西门子等16家世界500强在内的300多家国内外名企建立了“广东省机械技能联盟”，形成了校企协同育人机制，而合作企业则每年向学院提供超过1.7万个就业岗位。

这种校企良性互动、产教紧密融合的方式，也让技能人才的数量更多，质量更优。广东省人力资源和社会保障厅提供的数据显示，广东全省技能人才总量达1850万人，其中高技能人才631万人，占比达到34.1%。这是支撑这个制造业大省的最大底气。

“我们希望让大家看到，并不是要进入大学才算成功，中国制造的高质量发展呼唤高质量的职业教育，希望更多的年轻人能投入这一片蓝海。”叶军锋说。

(责编：赵光霞、牛镛)

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