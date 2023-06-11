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中央气象台发布黄色预警 多地冰雹、雷暴大风、短时强降水来袭

2023年06月11日13:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月11日电 （欧阳易佳）据中央气象台预计，今明两天华南、云南、西藏等地仍多降雨，局地累计降雨量大。

中央气象台继续发布暴雨蓝色预警，预计6月11日14时至12日14时广西东南部沿海、广东南部沿海、海南岛大部、台湾岛大部等地部分地区有大到暴雨、局地大暴雨（100至120毫米），吉林西部、河南西部和南部、湖北北部、山东南部、西藏东南部等地局部地区有大雨或暴雨（50至80毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至50毫米局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

中央气象台预测，未来三天，华北南部、黄淮西部、江汉、江南中西部、新疆等地部分地区将有35℃以上高温天气，部分地区高温超过37℃，新疆吐鲁番等地高温超过40℃。

另外，今日黄淮等地需警惕强对流天气，中央气象台10时升级发布强对流天气黄色预警。

预计6月11日14时至12日14时，吉林东北部和西部、陕西中部、山西中东部、河北北部和南部、山东中北部和南部、河南南部和西部、安徽西南部、湖北北部和东部、海南岛西北部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级以上。

吉林东北部和西部、辽宁中部和南部、新疆北疆北部和伊犁河谷、陕西东南部、山东南部、河南南部、安徽中南部、湖北北部和东部、浙江北部、云南西南部和中部、广西东南部沿海、广东南部、海南岛中北部、台湾岛北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20至40毫米，局地可达60毫米以上。预计，强对流的主要影响时段为午后至夜间。

中央气象台提示，未来三天强对流天气影响频繁，大家需提高警惕，谨防被强对流天气打个措手不及。外出前及时关注最新的预报、预警信息，合理规划出行时间，注意安全。 

(责编：王连香、吕骞)
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